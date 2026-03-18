Tàu chở nhiên liệu của Nga bị tấn công, trôi dạt nhiều ngày gần Italy

Tàu chở nhiên liệu của Nga mang tên Arctic Metagaz đang trôi dạt trong vùng biển giữa Malta và Italy sau khi bị tấn công.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) - bao gồm Pháp và Italy - cho biết trong một bức thư đã được gửi tới Ủy ban châu Âu, thông báo về việc tàu chở nhiên liệu của Nga bị tấn công và trôi dạt.

Đầu tháng 3 này, Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Arctic Metagaz - đang vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ cảng Murmansk ở Bắc Cực - đã bị máy bay không người lái hải quân Ukraine tấn công. Bộ này tuyên bố UAV hải quân Ukraine được phóng từ bờ biển Libya.

Ngày 4/3, Cơ quan Hàng hải Libya báo cáo rằng con tàu đã bị chìm ở vùng biển giữa Libya và Malta sau khi bốc cháy 1 ngày trước đó.

(Ảnh: Newsbook Malta/AFP/Getty Images)

Ukraine chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở nhiên liệu.

Bức thư gửi Ủy ban châu Âu cho biết tình trạng của tàu Arctic Metagaz đã đặt ra thách thức kép - duy trì an toàn hàng hải và ngăn chặn thảm họa sinh thái, trong khi vẫn duy trì các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.

"Tình trạng bấp bênh của con tàu cùng tính chất của hàng hóa chuyên dụng trên tàu tạo ra nguy cơ nghiêm trọng và cận kề về một thảm họa sinh thái lớn ngay tại trung tâm không gian biển của Liên minh châu Âu" - bức thư cho biết.

EU xác định tàu chở nhiên liệu này thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga - đoàn tàu vận chuyển hàng nhằm mục đích né tránh các lệnh trừng phạt được áp đặt sau cuộc chiến Ukraine vào năm 2022.

Theo nội dung thư, các hành động để giải quyết tình hình - bao gồm giám sát, theo dõi và các hỗ trợ kỹ thuật khác - có nguy cơ "làm suy yếu tính toàn vẹn, hiệu quả và giá trị răn đe của các biện pháp trừng phạt Nga của EU".

Bộ Ngoại giao Nga thừa nhận tàu Arctic Metagaz đang trôi dạt trên Địa Trung Hải, đồng thời cho biết sự can thiệp tiếp theo của Nga sẽ phụ thuộc vào tình hình huống cụ thể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đang liên lạc với chủ sở hữu tàu và các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Tàu Arctic Metagaz không có thủy thủ đoàn và đang chở 700 tấn nhiên liệu các loại và một lượng lớn khí đốt tự nhiên. "Các quy định pháp luật quốc tế áp dụng cho tình hình hiện tại hàm ý trách nhiệm của các quốc gia ven biển trong việc giải quyết tình huống tàu trôi dạt và ngăn ngừa thảm họa môi trường" - bà Zakharova cho biết trong một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga - "Sự can thiệp tiếp theo của chủ tàu và Nga với tư cách là quốc gia đăng ký tàu sẽ phụ thuộc vào các tình huống cụ thể".