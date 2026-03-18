Phi hành đoàn Thần Châu-21 lần đầu thu hoạch “cà chua vũ trụ”

Phi hành đoàn tàu Thần Châu-21 cho biết mô hình trồng "cà chua vũ trụ" đã cho thu hoạch khả quan. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), các cây cà chua bi được trồng bằng thiết bị canh tác khí canh trong môi trường vi trọng lực đang sinh trưởng tốt. Các nhà du hành vũ trụ đã chụp ảnh, thu hoạch những quả chín, đồng thời tiến hành niêm phong, bảo quản riêng phần cây và quả phục vụ nghiên cứu tiếp theo.

Dự kiến trong giai đoạn tiếp theo, phi hành đoàn sẽ tiếp tục triển khai các thí nghiệm khí canh đối với lúa mì, cà rốt và một số loài thực vật dược liệu - thực phẩm theo kế hoạch. Mục tiêu là kiểm chứng các công nghệ then chốt và mở rộng chủng loại cây trồng cũng như năng lực kỹ thuật phục vụ canh tác trong không gian.

Trước đó, trong một đoạn video được truyền thông Trung Quốc công bố hồi tháng 2, nhà du hành vũ trụ Zhang Hongzhang đã giới thiệu với khán giả trên Trái Đất một khu vực được ông gọi là "góc thư giãn" trên trạm Thiên Cung, nơi các cây cà chua phát triển xanh tốt. Hệ thống nuôi trồng này do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Du hành gia Trung Quốc phát triển, hoạt động theo nguyên lý chuyển nước thành dạng sương mịn để cung cấp trực tiếp cho cây. Theo các nhà khoa học, phương pháp này giúp nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng nước.

Giới chuyên môn cho rằng dữ liệu thu được từ các thí nghiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các sứ mệnh không gian dài ngày trong tương lai, khi các hệ thống hỗ trợ sự sống tái tạo sinh học được xem là yếu tố thiết yếu.

Bên cạnh hoạt động trồng trọt, phi hành đoàn Thần Châu-21 cũng đang tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học khác trong điều kiện vi trọng lực. Theo CCTV, tổ bay đã hoàn thành một loạt công việc trong lĩnh vực khoa học vật liệu không gian như vệ sinh cặn mẫu trong buồng thí nghiệm của giá thí nghiệm không container, thay mẫu mới, bảo dưỡng điện cực của cơ cấu trục và làm sạch thấu kính tại cửa sổ quan sát.

Ngoài ra, các nhà du hành vũ trụ còn thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến hệ thống hỗ trợ sự sống tái tạo, theo dõi vi sinh vật trong môi trường trạm và đánh giá quá trình phát triển của chúng nhằm phục vụ công tác kiểm soát vi sinh trên quỹ đạo.

Trong lĩnh vực y sinh, phi hành đoàn đã thực hiện huấn luyện cấp cứu y tế để làm quen với quy trình cứu hộ và cách tác động lực trong môi trường vi trọng lực. Tổ bay cũng tiến hành xét nghiệm máu bằng phương pháp lấy máu đầu ngón tay, qua đó cung cấp dữ liệu giúp đội ngũ mặt đất theo dõi tình trạng sức khỏe của các thành viên.

Tàu có người lái Thần Châu-21 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc ngày 31/10/2025. Phi hành đoàn đã hoàn thành đợt hoạt động ngoài không gian đầu tiên của sứ mệnh vào ngày 9/12/2025.