Một dịch bệnh nghiêm trọng đang bùng phát tại Anh, giới chức cảnh báo về “sự kiện siêu lây nhiễm”

Một bé gái 9 tháng tuổi đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong đợt bùng phát viêm màng não đang khiến giới chức y tế Anh phải ban bố tình trạng “sự cố cấp quốc gia”.

Bé Nala-Rose Fletcher hiện đang được điều trị tích cực tại Evelina London Children’s Hospital, trong tình trạng nguy kịch nhưng tạm ổn định. Gia đình cho biết những ca phẫu thuật sắp tới có thể để lại ảnh hưởng “thay đổi cả cuộc đời” đối với em.

Chia sẻ trên trang gây quỹ, người thân của bé viết: “Không điều gì có thể chuẩn bị cho nỗi đau và nỗi sợ mà chúng tôi đang trải qua. Nala-Rose vẫn rất yếu và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đã biết con sẽ phải đối mặt với những di chứng lâu dài suốt đời.”

Hàng trăm sinh viên xếp hàng khắp khuôn viên Đại học Kent trong ngày thứ hai của chiến dịch phát thuốc kháng sinh. Nhiều người đứng trước đó 40 phút (Ảnh: Gary Stone)

Các sinh viên đeo khẩu trang

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ có mặt trong khuôn viên trường vào cuối tuần. Nguồn: The Sun

Đợt bùng phát viêm màng não lần này được các chuyên gia mô tả là “có một không hai trong cả thế hệ”. Tính đến nay, ít nhất 2 người trẻ đã tử vong và 15 người khác phải nhập viện tại hạt Kent. Các ca bệnh sau đó đã xuất hiện tại London, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan rộng.

Cơ quan y tế Anh, bao gồm NHS và UK Health Security Agency, đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Theo Susan Hopkins, đây có thể là một “sự kiện siêu lây nhiễm” liên quan đến môi trường sinh hoạt tập thể trong ký túc xá sinh viên. Bà cho biết: “Trong 35 năm làm việc trong ngành y, tôi chưa từng thấy số ca nhiễm tăng nhanh như vậy chỉ trong một cuối tuần.”

Trong khi đó, Thomas Waite nhận định đây là đợt bùng phát phát triển nhanh nhất ông từng chứng kiến.

Điểm nóng lây nhiễm được xác định có liên quan đến Club Chemistry, một hộp đêm tại Canterbury, nơi hơn 2.000 người đã tụ tập trong khoảng thời gian bùng dịch. Ít nhất 11 ca bệnh được cho là có liên quan đến địa điểm này.

Hai nạn nhân tử vong gồm một nữ sinh 18 tuổi và một sinh viên 21 tuổi của University of Kent. Ngoài ra, 13 người khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Giới chức y tế cho biết chủng vi khuẩn gây bệnh lần này là viêm màng não nhóm B (MenB), một trong những chủng nguy hiểm nhất, có thể gây viêm não và tủy sống.

Để kiểm soát dịch, khoảng 700 liều kháng sinh dự phòng đã được cấp phát cho những người có nguy cơ, đồng thời một chương trình tiêm vaccine quy mô nhỏ cũng sắp được triển khai tại khuôn viên trường đại học ở Canterbury.

Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cảnh báo người trẻ hạn chế các hành vi tiếp xúc gần như hôn, dùng chung đồ uống hoặc thuốc lá điện tử trong thời điểm nhạy cảm này. Ông nhấn mạnh vi khuẩn không dễ lây lan, nhưng có thể truyền qua tiếp xúc gần kéo dài.

Hiện UK Health Security Agency đang khẩn trương truy vết những người có nguy cơ phơi nhiễm, đặc biệt là những ai từng đến hộp đêm Club Chemistry vào các ngày 5, 6 và 7/3, để tiến hành điều trị dự phòng.

Các triệu chứng của viêm màng não có thể bao gồm sốt cao, nôn mửa, đau đầu dữ dội hoặc phát ban không biến mất khi ấn vào. Người dân được khuyến cáo liên hệ khẩn cấp với dịch vụ y tế nếu nghi ngờ mắc bệnh.

Đợt bùng phát lần này được đánh giá là nghiêm trọng hiếm gặp, đặt hệ thống y tế Anh vào tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Nguồn: The Sun