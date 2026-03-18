Nga chứng kiến một hiện tượng chưa từng có với EU trong 8 năm

Tháng 2, châu Âu đã mua toàn bộ khí hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal của Nga. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2018, EU hấp thụ 100% lượng xuất khẩu từ cơ sở này.

Theo dữ liệu vận chuyển, tổng cộng 21 lô hàng từ Yamal đã được giao cho khách hàng châu Âu trong tháng 2. Mặc dù có kế hoạch cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt của Nga vào ngày 1/1/2027, EU vẫn phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Nhu cầu tăng cao do đợt rét đậm mùa đông năm nay và lượng khí đốt tiêu thụ từ các kho dự trữ của EU đặc biệt lớn. Khi mùa sưởi ấm kết thúc, các kho dự trữ ở châu Âu chỉ còn đầy 30%, buộc EU phải tìm cách bổ sung cho mùa đông năm tới. Giờ đây, chiến sự tại Trung Đông đã khiến nguồn cung khí đốt của Qatar tạm thời bị gián đoạn, khiến châu Âu gặp thách thức lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Năm 2025, châu Âu nhập khẩu kỷ lục 142 tỷ mét khối LNG, tăng 28% so với năm trước, trong bối cảnh “lục địa già” nỗ lực giảm phụ thuộc vào khí đốt đường ống của Nga.

Sự mâu thuẫn giữa chính sách của Brussels và các đơn đặt hàng từ Nga cho thấy rõ tình thế khó xử mà châu Âu đang phải đối mặt. Trong nỗ lực viện trợ Ukraine, gia tăng áp lực lên Nga và cung cấp năng lượng giá rẻ cho ngành công nghiệp, Brussels đã chọn nguyên tắc thay vì lợi nhuận, dẫn đến phản ứng ngược khi các lệnh trừng phạt hiện đang gây thiệt hại cho châu Âu nhiều hơn là cho Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tận dụng triệt để những vấn đề năng lượng ngày càng trầm trọng của châu Âu. Ông tuyên bố khả năng cấm xuất khẩu khí đốt sang EU trước khi EU có thể cấm nhập khẩu từ Nga.

Nếu không có khí đốt từ Qatar, châu Âu sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn với châu Á để giành nguồn cung LNG hạn chế từ Mỹ. Trong khi đó, giá khí đốt trên Sàn giao dịch chuẩn TTF tại Hà Lan đã tăng gấp đôi kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Nhà máy Yamal LNG, nằm ở phía bắc Siberia, có công suất khoảng 16,5 triệu tấn mỗi năm, đóng vai trò là nhà cung cấp lớn trên thị trường toàn cầu. Trong khi EU tìm cách giảm nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga, việc hạn chế nhập khẩu LNG lại khó khăn hơn, do Hungary và Slovakia được miễn trừ thuế nhập khẩu.

Theo Bne Intellinews﻿