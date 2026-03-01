Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, dự báo có thể chỉ thực hiện 1 lần cắt giảm trong năm 2026

Cụ thể, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để giữ nguyên lãi suất điều hành trong phạm vi 3,5%-3,75%, đúng như dự báo của thị trường.

Trong thông cáo sau cuộc họp, Fed gần như không thay đổi đánh giá tổng thể về nền kinh tế, dù có điều chỉnh nhẹ theo hướng tăng trưởng nhanh hơn và lạm phát cao hơn trong năm 2026. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là ngân hàng trung ương vẫn phát tín hiệu có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai, dù với nhịp độ thận trọng hơn.

Biểu đồ “dot plot”, thể hiện dự báo cá nhân của các quan chức Fed, cho thấy mức trung vị vẫn nghiêng về 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thêm 1 lần nữa vào năm 2027.

Song, sự phân hóa trong nội bộ ngày càng rõ rệt khi có tới 7 trong số 19 thành viên cho rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong năm 2026, tăng thêm 1 người so với dự báo hồi tháng 12.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Fed chính thức đề cập đến yếu tố địa chính trị trong thông cáo, nhấn mạnh rằng các diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột liên quan đến Iran và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz. Những sự kiện này đang làm gia tăng bất định đối với nền kinh tế Mỹ.

Giá dầu tăng mạnh trong những tuần gần đây đã khiến thị trường lo ngại lạm phát có thể tiếp tục neo ở mức cao, thay vì giảm dần về mục tiêu 2% như kỳ vọng.

Fed thừa nhận rằng “tác động của các diễn biến tại Trung Đông đối với kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng”, cho thấy mức độ thận trọng ngày càng lớn của các nhà hoạch định chính sách.

Trong dự báo mới, Fed nâng kỳ vọng lạm phát năm nay, với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo ưa thích của ngân hàng trung ương, dự kiến tăng 2,7% cho cả lạm phát tổng thể và lạm phát lõi. Đây là mức cao hơn mục tiêu 2%, cho thấy áp lực giá cả vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Dù vậy, Fed vẫn tin rằng lạm phát sẽ giảm dần trong các năm tới khi tác động của thuế quan và cú sốc năng lượng phai nhạt.

Về tăng trưởng, ngân hàng trung ương dự báo GDP Mỹ sẽ tăng 2,4% trong năm nay và duy trì ở mức 2,3% vào năm 2027 - cao hơn so với ước tính trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức 4,4% vào cuối năm, dù dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi.

Trong khi đó, quyết định giữ nguyên lãi suất không phải là tuyệt đối đồng thuận. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục bỏ phiếu phản đối, cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất sớm để hỗ trợ thị trường lao động. Thống đốc Christopher Waller, người từng ủng hộ cắt giảm tại cuộc họp tháng 1, lần này đã thay đổi quan điểm và bỏ phiếu giữ nguyên.

Trước khi xung đột Trung Đông leo thang, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, thậm chí có khả năng 3 lần. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh và các dữ liệu lạm phát cứng đầu đã khiến kỳ vọng này giảm xuống, với kịch bản phổ biến hiện chỉ còn 1 lần cắt giảm trong năm 2026.

Quyết định của Fed diễn ra trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng lớn từ Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi Fed hạ lãi suất mạnh hơn, thậm chí chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell vì không triệu tập cuộc họp khẩn để nới lỏng chính sách.

Cuộc họp lần này cũng có thể là một trong những lần cuối ông Powell chủ trì trên cương vị Chủ tịch Fed, khi nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 5.

Ông Trump đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người kế nhiệm, một nhân vật được cho là có xu hướng ủng hộ duy trì lãi suất thấp hơn.

Dẫu vậy, quá trình chuyển giao quyền lực có thể không suôn sẻ. Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed.

Thêm vào đó, Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết ông sẽ chặn quá trình phê chuẩn ông Warsh cho đến khi vụ việc liên quan đến Powell được giải quyết. Điều này đồng nghĩa với khả năng ông Powell sẽ tiếp tục tại vị sau tháng 5 nếu tranh chấp pháp lý kéo dài.