Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu dầu, dự trữ nhiên liệu chỉ còn vài tuần, Campuchia sốt sắng tìm tới 2 nước láng giềng

Campuchia đang nhập khẩu thêm nhiên liệu từ các nhà cung cấp tại Singapore và Malaysia để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Quốc.

Thông tin trên được Bộ trưởng Năng lượng Campuchia Keo Rottanak nói với Reuters hôm thứ Tư (18/5).

Tuần trước, khoảng 1/3 trong số 6.300 trạm xăng trên khắp Campuchia tạm đóng cửa khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran khiến nguồn cung nhiên liệu trên toàn cầu bị siết chặt. Nhiều trạm xăng đã mở cửa trở lại và hiện chỉ còn gần 6% vẫn ngừng hoạt động, bộ trưởng Rottanak cho biết.

Trung Quốc đã tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ ít nhất đến cuối tháng 3 để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong nước. Nước láng giềng Thái Lan đã cấm xuất khẩu nhiên liệu sang Campuchia từ tháng 7/2025 do xung đột vũ trang.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, Singapore và Malaysia chiếm gần 1/3 tổng lượng sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu của Campuchia vào năm 2024, còn Trung Quốc chiếm khoảng 7%.

Ông Rottanak cho biết Campuchia đang tăng cường nhập khẩu từ Singapore và Malaysia do các hạn chế xuất khẩu từ các nước khác.

"Chúng tôi vẫn có thể nhập khẩu một ít từ Trung Quốc. Và vì chúng tôi có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nhà cung cấp toàn cầu như Total và Chevron, họ có thể giúp giảm thiểu một số rủi ro", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Ông Rottanak không cung cấp thông tin cụ thể về thời điểm nguồn cung từ Singapore và Malaysia sẽ đến, nhưng cho biết lượng dự trữ nhiên liệu hiện tại tương đương với mức dự trữ trong lịch sử.

Theo số liệu của Kpler, xuất khẩu xăng và dầu diesel từ Singapore và Malaysia sang Campuchia trong 18 ngày đầu tháng 3 cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn 40% so với 18 ngày cuối tháng 2.

Ông Rottanak cho biết Campuchia không có nhà máy lọc dầu. Trong điều kiện bình thường, lượng dự trữ dầu diesel, nhiên liệu máy bay, khí hóa lỏng và xăng của nước này chỉ đủ dùng trong chưa đầy 1 tháng.

