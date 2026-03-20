EU đón tin vui từ đường ống dầu Nga có công suất 70 triệu tấn dầu/năm

Một nhóm chuyên gia của Liên minh châu Âu (EU) đã có mặt tại Ukraine để đánh giá tình trạng đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nối Nga với châu Âu. Động thái diễn ra sau khi sự cố đóng cửa hồi tháng 1 làm bùng phát tranh cãi với Hungary và Slovakia, đồng thời khiến một gói hỗ trợ tài chính lớn của EU cho Kiev bị đình trệ.

Theo thông báo từ tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz, phái đoàn EU được cử đến nhằm kiểm tra thiệt hại và đề xuất phương án khôi phục dòng chảy dầu qua hệ thống này. Trước đó, EU đã đề xuất triển khai một sứ mệnh kỹ thuật, đồng thời cam kết hỗ trợ cả về tài chính lẫn chuyên môn để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Việc vận chuyển dầu qua nhánh Druzhba đi qua Ukraine bị gián đoạn từ cuối tháng 1. Trước thời điểm đó, Kiev cho biết một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng thiết bị của đường ống tại miền tây nước này. Sự cố khiến Hungary và Slovakia, 2 quốc gia EU hiếm hoi vẫn nhập khẩu dầu Nga, bị cắt nguồn cung, làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ khối.

Ước tính, công suất của đường ống này là khoảng 1,2 - 1,4 triệu thùng/ngày, tương đương hơn 60 - 70 triệu tấn dầu/năm.﻿

Giám đốc điều hành Naftogaz, Serhiy Koretskyi, cho biết Ukraine “đánh giá cao” đề nghị hỗ trợ từ EU, đặc biệt trong việc khôi phục trạm bơm Brody - một mắt xích quan trọng trong hệ thống Druzhba.

Trên mạng xã hội, ông đăng tải hình ảnh làm việc cùng một nhóm chuyên gia kỹ thuật quốc tế, nhấn mạnh rằng quá trình sửa chữa sẽ tuân thủ “những tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất của châu Âu”.

Theo Koretskyi, nhóm công tác kỹ thuật này sẽ hỗ trợ Naftogaz và công ty con Ukrtransnafta khôi phục hoạt động của đường ống, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, ông không cho biết liệu các chuyên gia có trực tiếp đến hiện trường đoạn đường ống bị hư hại hay không.

Trước đó, Hungary cũng đã cử một phái đoàn riêng tới Ukraine để tìm hiểu nguyên nhân gián đoạn nguồn cung, nhưng đến nay Kiev chưa công bố bất kỳ kết luận chính thức nào từ chuyến đi này. Budapest và Bratislava cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc khôi phục dòng chảy dầu vì động cơ chính trị, một cáo buộc mà Kiev chưa trực tiếp phản hồi.

Dữ liệu từ công ty tư vấn dầu khí ExPro cho thấy lưu lượng dầu vận chuyển qua nhánh Druzhba tại Ukraine trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, chỉ còn 9,7 triệu tấn. Trong đó, Slovakia nhận khoảng 4,9 triệu tấn, còn Hungary khoảng 4,35 triệu tấn.

Căng thẳng liên quan đến đường ống Druzhba đang lan sang lĩnh vực chính trị - tài chính của EU. Hungary hiện là quốc gia phản đối gói vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 103 tỷ USD) mà EU dự kiến dành cho Ukraine nhằm duy trì năng lực tài chính trong bối cảnh chiến sự với Nga kéo dài.

Theo Reuters﻿