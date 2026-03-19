Tổ chức Hàng hải Quốc tế họp khẩn, tìm cách bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz

Tàu chở khí hóa lỏng Nanda Devi cập cảng Vadinar, bang Gujarat, Ấn Độ, sau khi di chuyển qua eo biển Hormuz, ngày 17/3/2026 (Ảnh: ANI/TTXVN)

Cuộc họp do Tổ chức Hàng hải Quốc tế chủ trì kéo dài 2 ngày với sự tham gia của 176 quốc gia thành viên cùng nhiều tổ chức phi chính phủ.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đã kêu gọi triển khai các biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ tàu thương mại và thủy thủ trước ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz. Ông Dominguez đồng thời cảnh báo căng thẳng địa chính trị đang đẩy ngành vận tải biển tới giới hạn và ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu.

Ông nhấn mạnh mỗi khi ngành vận tải biển "bị sử dụng như thiệt hại ngoài ý muốn" trong các cuộc xung đột, cả thế giới đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Ông kêu gọi các thành viên tập trung vào các biện pháp thiết thực để giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã đề xuất thiết lập hành lang hàng hải an toàn để sơ tán thủy thủ.

Hội đồng gồm 40 thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến trong ngày 19/3 sẽ bỏ phiếu một số nghị quyết, trong đó có sáng kiến hành lang hàng hải an toàn, dù các nghị quyết này không có tính ràng buộc về pháp lý.

Tại cuộc họp, các quốc gia Vùng Vịnh dã lên án tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz - nơi thường xuyên vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông qua tuyên bố lên án các cuộc tấn công vào tàu thương mại và thủy thủ, cũng như cơ sở hạ tầng hàng hải dân sự.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu tại eo biển Hormuz, trong khi ít nhất 21 tàu đã bị tấn công hoặc bị nhắm mục tiêu ở điểm nghẽn hàng hải quan trọng này.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và nhiều hàng hóa quan trọng, gây tăng giá và lo ngại trên thị trường toàn cầu.