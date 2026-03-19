Nga vừa lập kỷ lục chưa từng có ở Đông Nam Á

Châu Á được dự báo sẽ nhập khẩu lượng dầu nhiên liệu từ Nga ở mức cao kỷ lục trong tháng 3, sau khi Mỹ nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy dòng chảy này tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chuẩn bị đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ tháng tới, khi xung đột Mỹ-Israel với Iran làm tê liệt tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo số liệu từ Kpler và LSEG, tổng lượng dầu nhiên liệu Nga cập cảng châu Á trong tháng này có thể vượt 3 triệu tấn, tương đương khoảng 614.500 thùng/ngày. Đây là mức cao hiếm thấy, phản ánh nhu cầu cấp thiết của khu vực trong việc bù đắp nguồn cung bị gián đoạn từ Trung Đông.

Lượng nhập khẩu dầu Nga ở châu Á từ 25/1 đến ước tính 26/3 (bao gồm Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác; đơn vị: tấn).

Việc châu Á tăng nhập khẩu nhiên liệu Nga phần nào giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng khan hiếm nhiên liệu, khi chiến sự đã khiến các chuyến hàng qua eo Hormuz bị đình trệ và nhiều nhà máy lọc dầu trong khu vực Trung Đông buộc phải cắt giảm hoặc tạm ngừng hoạt động. Đây vốn là nguồn cung quan trọng đối với thị trường châu Á, đặc biệt với các loại nhiên liệu nặng.

Đông Nam Á dự kiến là điểm đến lớn nhất của dòng dầu Nga, với khối lượng từ 1,7 đến 1,9 triệu tấn, chủ yếu cập cảng Singapore và Malaysia. Theo các thương nhân, phần lớn lượng dầu này sẽ được sử dụng làm nhiên liệu hàng hải cho tàu biển - lĩnh vực tiêu thụ dầu nhiên liệu lớn nhất khu vực.

Trung Quốc đứng thứ 2 về nhập khẩu, với khoảng 1,2 đến 1,5 triệu tấn trong tháng. Tại đây, dầu nhiên liệu thường được đưa vào các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông như một nguyên liệu thay thế cho dầu thô, trong bối cảnh nguồn cung dầu từ Trung Đông bị thắt chặt đáng kể.

Các chuyên gia nhận định tác động của cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ dừng lại ở dầu nhiên liệu, mà còn lan rộng sang toàn bộ chuỗi cung ứng dầu thô.

Xavier Tang, chuyên gia phân tích cấp cao tại Vortexa, cho biết tình trạng dòng chảy dầu nhiên liệu bị gián đoạn đã ảnh hưởng đặc biệt lớn đến nguồn cung dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO), do cùng lúc nguồn dầu thô trung bình và nặng từ eo Hormuz cũng bị hạn chế.

Trước đó, ngày 12/3, Washington đã cấp một cơ chế miễn trừ kéo dài 30 ngày, cho phép các nước mua dầu và sản phẩm dầu mỏ Nga đang “mắc kẹt” trên biển do lệnh trừng phạt. Động thái này ngay lập tức thúc đẩy hoạt động giao dịch, đặc biệt tại Đông Nam Á, khu vực vốn đã là khách hàng lớn của dầu nhiên liệu Nga trước khi các biện pháp trừng phạt siết chặt từ tháng 10 năm ngoái.

Nguồn cung từ Nga được đẩy mạnh đã giúp hạ nhiệt phần nào giá dầu nhiên liệu lưu huỳnh cao, vốn từng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuần trước, mức chênh lệch giá giao ngay đối với dầu 380 cSt đã vượt mốc kỷ lục 76 USD/tấn, trước khi giảm xuống quanh 70 USD sau thông tin Mỹ nới lỏng trừng phạt.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thị trường vẫn trong trạng thái căng thẳng. Cấu trúc giá hiện đang ở trạng thái “bù hoãn bán” (backwardation), với giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn, dấu hiệu cho thấy nguồn cung ngắn hạn đang khan hiếm.

Emril Jamil, nhà phân tích cấp cao của LSEG, nhận định lượng dầu từ Nga dù tăng mạnh nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn phần thiếu hụt từ Trung Đông nếu khủng hoảng kéo dài.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Royston Huan từ Energy Aspects cho rằng việc các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông và châu Á cắt giảm công suất sẽ tiếp tục siết chặt nguồn cung trong thời gian tới.

Theo Reuters﻿