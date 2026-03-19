Sự việc xảy ra tại một nhà hàng lẩu ở San Jose, bang California, Mỹ, trong khuôn khổ một sự kiện quảng bá cho bộ phim “Zootopia 2”. Theo những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, robot hình người được lập trình để nhảy múa nhằm khuấy động không khí đã bất ngờ hoạt động ngoài kiểm soát.

Trong đoạn video, robot mặc một chiếc tạp dề màu cam với dòng chữ “Tôi ổn” nổi bật phía trước. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với thông điệp này, cỗ máy lại liên tục va vào bàn ăn, làm đổ bát đĩa, khiến nhiều chiếc đĩa vỡ vụn và đũa văng khắp nơi. Không gian nhà hàng nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi khách hàng và nhân viên phải tránh né những chuyển động bất thường của robot.

Một video trên mạng xã hội ghi lại cảnh robot đang nhảy thì làm đổ bát đĩa, làm vỡ nhiều chiếc đĩa và khiến đũa bay tứ tung. Chiếc tạp dề màu cam mà robot mặc có dòng chữ “Tôi ổn” in lớn phía trước, càng làm tăng thêm sự trớ trêu của tình huống hỗn loạn này.

Trước tình hình đó, nhân viên nhà hàng buộc phải can thiệp trực tiếp. Một người được ghi lại đang giữ robot từ phía sau cổ trong khi tay kia thao tác trên điện thoại, được cho là đang tìm cách truy cập ứng dụng điều khiển để dừng thiết bị. Tuy nhiên, việc kiểm soát robot không hề đơn giản khi nó vẫn tiếp tục vung tay trong trạng thái mất ổn định.

Cuối cùng, phải cần tới ba nhân viên phối hợp mới có thể khống chế hoàn toàn robot. Trong quá trình này, họ liên tục phải cúi người né tránh những cú vung tay của cỗ máy, thậm chí bị dính nước sốt từ các món ăn trên bàn. Cảnh tượng này vừa gây cười, vừa khiến nhiều người không khỏi lo lắng về mức độ an toàn khi robot hoạt động trong không gian công cộng.

Ngay sau khi video được lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đưa ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số người xem đây là tình huống hài hước, thậm chí gọi đây là “điều buồn cười nhất trong ngày”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn mà sự cố này bộc lộ.

Đáng chú ý, không ít người dùng đã chỉ ra rằng robot dường như không được trang bị một nút tắt khẩn cấp dễ tiếp cận. Thay vào đó, nhân viên phải sử dụng điện thoại để tìm cách điều khiển thông qua ứng dụng, điều có thể gây chậm trễ trong các tình huống khẩn cấp.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nêu rõ rằng một nút tắt nguồn vật lý, dễ nhận biết và dễ thao tác, lẽ ra phải là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các thiết bị robot hoạt động gần con người. Việc thiếu đi cơ chế này không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn mà còn đặt ra câu hỏi về quy trình an toàn trong việc triển khai robot thương mại.

Sự kiện này cũng thu hút sự chú ý bởi bối cảnh diễn ra tại một nhà hàng thuộc chuỗi Haidilao, thương hiệu nổi tiếng với việc tiên phong ứng dụng công nghệ trong ngành dịch vụ ăn uống. Theo Jiemian Global, doanh nghiệp này được điều hành bởi một tập đoàn quốc tế có nhiều khoản đầu tư vào hệ thống nhà bếp tự động, bao gồm robot nấu ăn và robot phục vụ.

Trong những năm gần đây, việc đưa robot vào các môi trường dịch vụ như nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại đã trở thành xu hướng rõ rệt. Những cỗ máy này không chỉ giúp giảm chi phí lao động mà còn tạo ra trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Tuy nhiên, sự cố tại San Jose cho thấy việc triển khai công nghệ vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.

Đặc biệt, khi robot hoạt động trong không gian đông người, yêu cầu về độ an toàn và khả năng kiểm soát phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ một trục trặc nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, từ thiệt hại tài sản đến nguy cơ gây thương tích cho con người.

Bên cạnh những ý kiến mang tính kỹ thuật, một số cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo ngại theo hướng rộng hơn. Một bình luận ví von rằng đây có thể là khởi đầu của kịch bản giống như trong bộ phim “Kẻ hủy diệt”, nơi máy móc dần vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Dù mang tính hài hước, nhận định này phần nào phản ánh tâm lý dè dặt của xã hội trước sự phát triển nhanh chóng của robot và trí tuệ nhân tạo.

Trên thực tế, các chuyên gia trong ngành đều thừa nhận rằng giai đoạn hiện tại vẫn là thời kỳ thử nghiệm và hoàn thiện của robot hình người. Những sự cố như trên, dù không mong muốn, lại đóng vai trò quan trọng trong việc выяв các điểm yếu của hệ thống, từ đó cải thiện thiết kế và quy trình vận hành.

Sự việc tại California một lần nữa cho thấy rằng bên cạnh những bước tiến ấn tượng về công nghệ, việc đảm bảo an toàn và khả năng kiểm soát vẫn là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của robot trong đời sống thực tế. Khi các cỗ máy ngày càng hiện diện nhiều hơn trong không gian con người, câu hỏi không chỉ là chúng có thể làm được gì, mà còn là chúng có thể được kiểm soát tốt đến đâu.

Dù chỉ là một sự cố mang tính cá biệt, hình ảnh robot “nổi loạn” giữa nhà hàng đông đúc chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một lời nhắc nhở rằng hành trình đưa robot vào cuộc sống thường ngày vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đạt đến sự hoàn thiện thực sự.