Xuất hiện 1 siêu thương vụ trị giá hàng chục tỷ USD đưa tương cà Heinz và sốt mayonnaise về chung một nhà

Kraft Heinz và Unilever gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán về một thương vụ sáp nhập quy mô lớn trong lĩnh vực thực phẩm mà nếu thành công, có thể đưa tương cà Heinz và sốt mayonnaise Hellmann’s về chung một “mái nhà”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn hàng tiêu dùng lớn đang chật vật tái cấu trúc danh mục sản phẩm để thích ứng với sự thay đổi trong khẩu vị và thói quen tiêu dùng.

Theo các nguồn tin thân cận, các cuộc thảo luận, hiện đã kết thúc, xoay quanh việc sáp nhập mảng thực phẩm của Unilever với bộ phận gia vị và nước sốt của Kraft Heinz. Nếu thành hiện thực, thương vụ có thể tạo ra một thực thể mới trị giá hàng chục tỷ USD.

Việc hai “ông lớn” cân nhắc sáp nhập cho thấy áp lực ngày càng lớn mà họ đang đối mặt, khi nhu cầu đối với thực phẩm đóng gói suy giảm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, có xu hướng hạn chế đồ chế biến sẵn hoặc chuyển sang các sản phẩm giá rẻ hơn từ thương hiệu riêng của siêu thị.

Unilever: Dần rời xa thực phẩm

Trong suốt thập kỷ qua, Unilever đã từng bước giảm tỷ trọng mảng thực phẩm, chuyển hướng sang các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân - những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tập đoàn thuộc chỉ số FTSE 100 này hiện vẫn sở hữu các thương hiệu thực phẩm quen thuộc như Marmite hay Knorr, nhưng đã tách riêng nhiều mảng kinh doanh như bơ phết, trà và kem.

Tân CEO Fernando Fernández thậm chí không loại trừ khả năng bán toàn bộ mảng thực phẩm khi được hỏi về định hướng chiến lược vào tháng 12. Hiện Unilever đang trong quá trình thoái vốn khoảng 1 tỷ USD khỏi các thương hiệu thực phẩm nhỏ, khiến Hellmann’s và Knorr chiếm tới 75% mảng này.

Theo ước tính của Jefferies, nếu tách riêng, mảng thực phẩm của Unilever có thể được định giá khoảng 36–37 tỷ USD.

Kraft Heinz: Tái cấu trúc sau một thập kỷ khó khăn

Ở chiều ngược lại, Kraft Heinz - tập đoàn được hình thành từ thương vụ sáp nhập đình đám do Warren Buffett và 3G Capital hậu thuẫn cách đây một thập kỷ - cũng đang tìm cách “lột xác” sau nhiều năm tăng trưởng ì ạch.

Các cuộc đàm phán với Unilever diễn ra trước khi Kraft Heinz quyết định vào tháng 2 tạm dừng kế hoạch chia tách doanh nghiệp và thay vào đó đầu tư 600 triệu USD cho chiến lược tái cấu trúc dưới sự dẫn dắt của CEO mới Steve Cahillane.

Trước đó, công ty từng dự định tách riêng mảng thực phẩm tiêu dùng truyền thống tăng trưởng chậm, như xúc xích Oscar Mayer hay bộ đồ ăn nhanh Lunchables, khỏi mảng nước sốt, gia vị và phô mai đang tăng trưởng nhanh hơn, bao gồm tương cà Heinz và phô mai Philadelphia.

Ông Cahillane cho biết mục tiêu hiện tại là đưa Kraft Heinz trở lại quỹ đạo tăng trưởng tự nhiên, từ đó mở ra nhiều lựa chọn hơn trong việc tái định hình danh mục sản phẩm trong tương lai.

Khi người tiêu dùng thay đổi, doanh nghiệp buộc phải chuyển mình

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra áp lực lớn lên các tập đoàn thực phẩm truyền thống. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm lành mạnh, ít chế biến, hoặc chuyển sang các thương hiệu giá rẻ của siêu thị trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trước xu hướng này, các tập đoàn buộc phải tái cấu trúc, tập trung vào những mảng tăng trưởng nhanh hơn.

Năm ngoái, Unilever đã tách riêng mảng kem thành một công ty độc lập, đồng thời mua lại các thương hiệu tăng trưởng nhanh như Dr Squatch - một nhãn hàng chăm sóc cá nhân dành cho nam giới.

Theo: Financial Times