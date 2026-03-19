Hình ảnh hiếm: Vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái chuyên cơ hoàng gia thăm Lào

19-03-2026 - 15:09 PM | Tài chính quốc tế

Mới đây, Khaosod đăng tải đoạn video hiếm từ buồng lái cho thấy Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển máy bay tới Lào trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Nhà vua đã lái chuyên cơ hoàng gia Boeing 737-800, với Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đảm nhiệm vai trò cơ phó trên hành trình từ Thái Lan tới Viêng Chăn.

Thực tế, đây không phải lần đầu nhà vua Thái Lan tự lái máy bay. Trước đó vào tháng 4/2025, ông cũng trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia từ Thái Lan tới Bhutan, với Hoàng hậu ngồi ghế phụ lái.

Theo Kênh BBS 3, nhà vua là phi công quân sự và dân sự có trình độ cao, được đào tạo lái nhiều loại máy bay như F-5, F-16 và Boeing 737-400, đồng thời sở hữu Giấy phép Phi công Thương mại (CPL) và Giấy phép Phi công Vận tải Hàng không (ATPL).

Nhà vua Maha Vajiralongkorn sinh ngày 28/7/1952 tại Bangkok và từng theo học nhiều trường quân sự trong và ngoài nước.

Trong quá trình phục vụ quân ngũ, nhà ông đã đã tham gia nhiều chương trình huấn luyện quân sự và hàng không ở Thái Lan, Úc và Mỹ, bao gồm các khóa về vũ khí đặc nhiệm, chiến thuật tác chiến, chống nổi dậy, nhảy dù, sinh tồn và huấn luyện bay trên nhiều loại máy bay cánh bằng và trực thăng. Ông cũng hoàn thành các chương trình huấn luyện nâng cao của Không quân Mỹ, tích lũy hơn 2.000 giờ bay, đồng thời thực hiện các chuyến công tác quan sát quân sự tại nhiều quốc gia châu Âu và Úc.

Hiện nay, ông nắm giữ các cấp bậc cao nhất trong lực lượng vũ trang Thái Lan, gồm Đại tướng Lục quân, Đô đốc Hải quân và Thượng tướng Không quân.

Trong khi đó, Hoàng hậu Suthida xuất thân từ ngành hàng không, từng phục vụ trong Không quân Hoàng gia Thái Lan và thường xuất hiện trong buồng lái với vai trò cơ phó trên các chuyến bay do Vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển.

