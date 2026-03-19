Cabin cáp treo văng khỏi dây và rơi xuống sườn núi, hành khách bên trong tử vong

Một vụ tai nạn cáp treo đã xảy ra vào ngày 18/3 tại một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Đoạn phim kinh hoàng cho thấy cabin cáp treo rơi xuống núi và lộn nhào nhiều vòng. Một đoạn video khác ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân trong khi những du khách lo lắng theo dõi từ xa.

Những hình ảnh đau lòng sau đó cho thấy đống đổ nát nằm biến dạng dưới chân dốc. Ngay sau vụ tai nạn, một trực thăng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi những người trượt tuyết khác cũng được sơ tán khỏi các cabin còn lại.

"Nó vừa văng ra khỏi cáp là bắt đầu lăn lông lốc", một nhân chứng kể lại. "Lúc đó gió rất mạnh. Sau đó có một tiếng giật mạnh và dây cáp chuyển động. Cuối cùng thì dây cáp đổ sụp xuống".

Theo các báo cáo, chỉ có duy nhất một người trong cabin vào thời điểm xảy ra sự việc. Nhân chứng cho biết thêm: "Họ đã cố gắng hồi sức cho nạn nhân trong khoảng 30 phút". Cá nhân chưa rõ danh tính này đã được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, nạn nhân vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tai nạn khiến người trong cabin tử vong

Trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân vẫn được phép lên cáp treo bất chấp những cơn gió mạnh đang tàn phá khu vực này. Gió giật vượt quá 80 km/h đã được ghi nhận ở một số nơi. Dù điều kiện thời tiết bất lợi, tuyến cáp treo này cùng nhiều tuyến khác vẫn được phép hoạt động.

Sự việc này diễn ra sau khi 6 người bị thương do một cabin cáp treo đâm vào rào chắn nhà ga tại Ý hồi tháng 12. Theo các báo cáo, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ga núi Monte Moro của tuyến cáp treo Macugnaga. Nguyên nhân được cho là do cabin tiến vào ga quá nhanh. Những người bị thương đã được các nhân viên y tế tại chỗ sơ cứu trước khi được trực thăng cứu thương chuyển đến bệnh viện địa phương. Khoảng 100 người cũng bị mắc kẹt sau sự cố đó.

Chỉ một tuần trước đó, một du khách cũng đã tử vong trên ghế treo trượt tuyết tại Montenegro sau khi chiếc ghế bất ngờ bị tuột và trượt ngược lại 70 mét, đâm vào ghế phía sau. Một người đàn ông Đức 34 tuổi đã ngã khỏi ghế treo và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Tai nạn chết người này xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Savin Kuk, gần thị trấn miền núi Žabljak. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật toàn diện đối với hệ thống thang nâng này.

Nguồn: The Sun