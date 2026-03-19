Apple cảnh báo khẩn: Hàng trăm triệu iPhone có thể bị xâm nhập, đánh cắp dữ liệu chỉ vì một cú chạm

19-03-2026 - 12:41 PM | Tài chính quốc tế

Hàng triệu người dùng iPhone trên toàn cầu đang được cảnh báo khẩn cấp cập nhật phần mềm, sau khi các chuyên gia an ninh mạng phát hiện một chiến dịch tấn công tinh vi có khả năng xâm nhập và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Theo NBC News, đại diện Apple, bà Sarah O’Rourke, cho biết một loại phần mềm gián điệp mới đang khai thác nhiều lỗ hổng trong hệ điều hành iOS. Tin tặc có thể phát tán mã độc thông qua các website chứa liên kết nguy hiểm, từ đó âm thầm xâm nhập thiết bị khi người dùng truy cập.

Đáng chú ý, hình thức tấn công này không yêu cầu tương tác phức tạp. Chỉ cần nhấp vào một đường link bị cài cắm, thiết bị có thể bị kiểm soát, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hoặc người dùng bị theo dõi mà không hề hay biết.

Các chuyên gia ước tính hiện có khoảng 220–270 triệu iPhone vẫn đang sử dụng các phiên bản iOS cũ, dễ bị khai thác. Điều này khiến quy mô rủi ro trở nên đặc biệt đáng lo ngại, nhất là khi gần một nửa số thiết bị đủ điều kiện vẫn chưa cập nhật lên phiên bản mới.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngoài việc cập nhật hệ điều hành, người dùng nên thận trọng với các đường link lạ, kể cả khi được gửi từ người quen, nhằm hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng.

Apple cho biết các lỗ hổng bảo mật đã được vá trong những bản cập nhật gần đây, bao gồm phiên bản mới nhất iOS 26. “Việc cập nhật phần mềm là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa an ninh mạng,” đại diện hãng nhấn mạnh.

Theo giới chức an ninh mạng, chiến dịch lần này sử dụng một bộ công cụ khai thác nhiều lỗ hổng cùng lúc, cho phép xâm nhập thiết bị trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng “biến mất” nhằm tránh bị phát hiện. Cách thức này khiến việc truy vết và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn so với các hình thức tấn công truyền thống.

Đáng lo ngại hơn, những công cụ tấn công từng chỉ nhắm vào các mục tiêu cấp cao như chính trị gia hay nhà báo, nay đã lan rộng và có thể ảnh hưởng tới cả người dùng phổ thông.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng trở thành “kho dữ liệu cá nhân” chứa thông tin công việc, tài chính và đời sống riêng tư, việc chậm cập nhật phần mềm có thể khiến người dùng đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

Buồn của Samsung: Hơn 60.000 nhân sự dọa đình công 18 ngày

Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, dự báo có thể chỉ thực hiện 1 lần cắt giảm trong năm 2026

Apple kiếm tỷ USD từ AI dù chưa có chiến lược rõ ràng, từ OpenAI đến Elon Musk đều phải lệ thuộc

12:36 , 19/03/2026
Mỹ bất ngờ phá lệ cũ, "cởi trói" dầu Venezuela

12:10 , 19/03/2026
Dầu Nga 'đắt như tôm tươi': Bị quay lưng suốt nhiều tháng, nay được hàng loạt ông lớn ráo riết hỏi mua

11:33 , 19/03/2026
Nga 'chơi lớn': Tuyên bố sẽ điều tàu chiến hộ tống đội tàu 'bóng tối', có thể trang bị cả vũ khí cho tàu chở dầu

10:54 , 19/03/2026

