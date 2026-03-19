Mỹ bất ngờ phá lệ cũ, "cởi trói" dầu Venezuela

Cụ thể, trong 60 ngày tới, Mỹ cho phép tàu nước ngoài được vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa giữa các cảng nội địa.

Nhà Trắng hôm 18-3 cho biết động thái trên nhằm nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ trong bối cảnh chiến sự Trung Đông.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết việc tạm ngưng Đạo luật Jones sẽ cho phép các nguồn tài nguyên thiết yếu như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phân bón và than đá được lưu thông tự do đến các cảng của Mỹ.

Theo đài CNBC, bà Leavitt cũng nhấn mạnh chính quyền ông Donald Trump luôn cam kết tiếp tục củng cố các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ.

Được Tổng thống Woodrow Wilson ký ban hành năm 1920, Đạo luật Jones quy định việc vận chuyển hàng hóa giữa các cảng nội địa của Mỹ phải do tàu thuyền của nước này đảm nhận.

Ban đầu, đạo luật ra đời nhằm thúc đẩy ngành vận tải biển nội địa sau Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, nó đã bị chỉ trích là một hình thức bảo hộ thương mại và thời gian gần đây, một số chuyên gia kinh tế lập luận rằng đạo luật này đang cản trở giao thương trong nước.

Lệnh tạm ngưng được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Chiến sự đã khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu bị tấn công, đồng thời eo biển Hormuz trên thực tế đã bị phong tỏa.

Theo ông Daleep Singh, chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu tại Công ty quản lý tài sản PGIM, hiện có chưa tới 100 tàu Mỹ đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của Đạo luật Jones. Do đó, việc tạm ngưng đạo luật này sẽ "mở đường" cho nhiều tàu chở dầu quốc tế tham gia vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng của Mỹ.

Tuy nhiên, một liên minh gồm 9 nghiệp đoàn hàng hải Mỹ nhấn mạnh lệnh tạm ngưng diện rộng sẽ "gây tổn hại đến an ninh quốc gia, làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và giao các công việc hàng hải quan trọng cho các nhà khai thác tàu biển nước ngoài".

Trong khi đó, các công ty Mỹ sẽ được phép kinh doanh với tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố nới lỏng các lệnh trừng phạt kèm theo một số giới hạn vào hôm 18-3.

Đây là một sự chuyển hướng chiến lược lớn sau nhiều năm Washington gần như phong tỏa mọi giao dịch với chính phủ và ngành dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

FED tiếp tục giữ nguyên lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 18-3 quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt trước các chỉ số lạm phát cao hơn dự báo, những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động và xung đột Trung Đông. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỉ lệ 11-1 để duy trì mức lãi suất trong khoảng 3,5% - 3,75%. Mặc dù bất ổn gia tăng, các quan chức một lần nữa cho thấy họ vẫn kỳ vọng sẽ có một vài đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc Chủ tịch FED Jerome Powell và các đồng sự phải hạ lãi suất. Đầu tuần này, ông Donald Trump đã chỉ trích ông Powell vì không triệu tập một cuộc họp đặc biệt để nới lỏng chính sách, ngay cả khi lạm phát đang nóng lên và tác động của chiến sự vẫn còn chưa rõ ràng.



