Người Nga bỗng đổ xô đi mua bản đồ đường bộ: Moscow đang gặp vấn đề gì?

Sự cố mất điện, được báo cáo lần đầu vào ngày 5/3, ban đầu xảy ra ở một số vùng ngoại ô của thủ đô Moscow, trước khi lan rộng ra các khu vực trung tâm thành phố.

Trong thời gian gián đoạn, nhiều trang web nước ngoài đã bị chặn trên điện thoại di động, trong khi các dịch vụ trực tuyến của chính phủ, các ngân hàng lớn và ứng dụng gọi xe cũng ngừng hoạt động.

Tờ SBS dẫn báo Kommersant của Nga ước tính rằng việc đóng cửa kéo dài 5 ngày đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp của thành phố từ 54 triệu đến 89 triệu đô la.

Sau đó, tình trạng ngừng hoạt động cũng được ghi nhận tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga.

Giới chức Nga tuyên bố các biện pháp hạn chế này — bao gồm cả việc cắt internet tương tự trong quá khứ — là một phần trong kế hoạch bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc đóng cửa được thực hiện "hoàn toàn phù hợp với pháp luật" và sẽ tiếp tục "chừng nào các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh cho công dân Nga còn cần thiết".

Tuần trước, thủ đô Nga đã trải qua sự gián đoạn mạng internet di động kéo dài một tuần. Nguồn: AAP / EPA

Ảnh hưởng của việc mất điện đến người dân Nga như thế nào?

Sự cố mất mạng internet ở Moscow tuần trước chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng di động, trong khi các doanh nghiệp và hộ gia đình có truy cập băng thông rộng không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của thành phố chỉ có thể nhận thanh toán bằng tiền mặt, vì họ phụ thuộc vào mạng internet di động để thanh toán bằng thẻ và các phương thức thanh toán kỹ thuật số. Các máy ATM và máy tính tiền đỗ xe dựa vào mạng internet di động cũng ngừng hoạt động.

Những người muốn đặt xe qua ứng dụng gọi taxi giờ đây buộc phải quay lại phương pháp gọi điện đến đường dây nóng đặt taxi vốn từng rất phổ biến trước đây.

Tuy nhiên, ngay cả một số người gọi điện cũng có thể gặp khó khăn, với một số cư dân báo cáo rằng sóng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi đã biến mất trong suốt thời gian gián đoạn kéo dài một tuần.

Tín hiệu internet di động tại tòa nhà tầng dưới của Điện Kremlin, chỉ cách Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow vài trăm mét, cũng được cho là đã bị mất.

Truyền thông địa phương đưa tin các nhà bán lẻ ghi nhận sự tăng vọt nhanh chóng về nhu cầu đối với máy nhắn tin, radio cầm tay, điện thoại bàn, máy nghe nhạc và bản đồ đường bộ khi các lệnh phong tỏa bao trùm thủ đô.

Theo một bài tổng hợp các báo Nga của BBC, nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries ghi nhận doanh số bán bộ đàm tăng 27% vào đầu tháng 3 so với tháng 2, trong khi doanh số bán máy nhắn tin tăng 73%.

Đến 14/3, các trang web và một số ứng dụng di động của Nga đã hoạt động trở lại ở trung tâm Moscow, nhưng các trang web nước ngoài vẫn bị chặn.