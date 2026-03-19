Sau khi cấm xuất khẩu nhiên liệu, một nước ASEAN đàm phán mua dầu từ Nga

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột Trung Đông, Thái Lan đang có những điều chỉnh chính sách đáng chú ý nhằm bảo vệ an ninh năng lượng. Sau khi ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ đầu tháng 3/2026, chính phủ nước này tiếp tục mở hướng mới - đàm phán mua dầu thô từ Nga để bổ sung nguồn cung trong nước.

Theo các nguồn tin từ Reuters và báo chí Thái Lan, Phó Thủ tướng Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn xác nhận nước này đã thảo luận với Nga về khả năng mua dầu thô, và các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung từ Trung Đông bị đe dọa, đặc biệt sau những gián đoạn tại các tuyến vận chuyển dầu quan trọng như eo biển Hormuz. Điều này khiến các quốc gia châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông, phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Từ cấm xuất khẩu đến tìm nguồn cung mới

Trước đó, từ ngày 1/3, Thái Lan đã cấm xuất khẩu nhiên liệu nhằm duy trì dự trữ chiến lược trong nước và ngăn nguy cơ thiếu hụt. Bộ Năng lượng nước này cho biết biện pháp này nhằm đảm bảo dự trữ đủ dùng trong khoảng 60 ngày và ổn định thị trường nội địa.

Song song với việc “giữ lại” nguồn cung trong nước, chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu các doanh nghiệp năng lượng tìm kiếm nguồn dầu từ các khu vực ngoài Trung Đông, bao gồm Mỹ, châu Phi và các thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh đó, Nga nổi lên như một lựa chọn tiềm năng. Theo các nguồn tin quốc tế, Moscow đã sẵn sàng bán dầu cho Thái Lan trong khi nước này cũng đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng.

Ngoài Nga, Thái Lan cũng đã nhập khẩu dầu từ nhiều nguồn khác như Angola và Mỹ, cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung đang được triển khai mạnh mẽ.

Giá nhiên liệu trong nước tăng trở lại

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp bình ổn, giá nhiên liệu bán lẻ tại Thái Lan vẫn chịu áp lực tăng. Theo Reuters, giá diesel – mặt hàng được kiểm soát chặt – đã bắt đầu tăng trở lại sau khi chính phủ dỡ bỏ mức trần tạm thời 29,94 baht/lít.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ cố gắng giữ giá diesel không vượt quá 33 baht/lít (khoảng 1,02 USD), nhưng mức tăng nhẹ đã được áp dụng từ giữa tháng 3/2026.

Trong khi đó, Quỹ Dầu khí của Thái Lan – công cụ chính để trợ giá nhiên liệu – đang rơi vào tình trạng thâm hụt hơn 12 tỷ baht, làm hạn chế khả năng tiếp tục trợ giá mạnh như trước.

Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước có thể phải đối mặt với chi phí năng lượng cao hơn trong thời gian tới.

Áp lực kép: giá dầu tăng và nguồn cung bất ổn

Các chuyên gia năng lượng nhận định rằng Thái Lan đang chịu “áp lực kép”: vừa phải đối phó với giá dầu quốc tế tăng, vừa phải đảm bảo nguồn cung trong nước. Dù nước này hiện có dự trữ dầu đủ dùng hơn 100 ngày, theo Bộ Năng lượng, nhưng nguy cơ gián đoạn kéo dài vẫn khiến chính phủ phải chủ động tìm nguồn thay thế.

Đối với Thái Lan, giá nhiên liệu tăng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải, sản xuất và lạm phát. Đồng thời, các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu cũng có thể tác động đến các nước láng giềng như Lào và Campuchia – những quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ Thái Lan.