Nga sắp hạ thủy con tàu "chưa từng có trong lịch sử", chỉ đi trên hồ sâu nhất hành tinh

19-03-2026 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Con tàu này được Nga đầu tư 2,7 tỷ RUB.

Truyền thông Nga đưa tin ngày 17/3, Nga đang đầu tư mạnh tay vào dự án tàu du lịch hybrid đầu tiên dành riêng cho hồ Baikal – hồ nước ngọt sâu nhất hành tinh (1.642m).

Con tàu mang tên Baikal, thuộc dự án TFRP-700, dự kiến được hạ thủy vào năm 2027-2028, hứa hẹn mang đến những hành trình khám phá đẳng cấp và thân thiện với môi trường.

Đây sẽ là tàu du lịch điện cỡ lớn đầu tiên của Nga được thiết kế để hoạt động quanh năm trên hồ Baikal.

Tàu Baikal có sức chứa 68 hành khách. Nguồn: Xưởng đóng tàu Perm

Tổng kinh phí lên tới 2,7 tỷ RUB, trong đó 490 triệu RUB dành cho việc xây dựng xưởng lắp ráp tạm thời.

Tàu Baikal dài khoảng 70 mét, ba tầng, có khả năng hoạt động liên tục đến 7 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên – cực kỳ phù hợp với vùng hồ rộng lớn và khắc nghiệt.

Công nghệ nổi bật là hệ thống hybrid hiện đại với ba động cơ điện tổng công suất 1.200 kW, tốc độ tối đa 20 km/h. Nhờ đó, tàu giảm thiểu tiếng ồn, rung lắc và khí thải – chuẩn mực xanh cho du lịch bền vững. Bên trong được thiết kế như khách sạn 5 sao nổi: Cabin sang trọng, nhà hàng, khu spa, tiện nghi cao cấp, phù hợp cho các tour quanh năm.

Hình ảnh minh họa về tàu Baikal của Nga.

Tàu do công ty du thuyền Vodohod - một nhà điều hành vận tải đường sông nổi tiếng của Nga - đặt hàng. Thân tàu được chế tạo tại xưởng đóng tàu Permskaya Sudoverf, sau đó vận chuyển về Irkutsk để lắp ráp hoàn thiện tại làng Novo-Razvodnaya, dưới sự giám sát của Công ty Phát triển Vùng Irkutsk.

Tàu du lịch hybrid lớn chưa từng có trong lịch sử Nga hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch sinh thái Baikal – nơi du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ mà vẫn bảo vệ môi trường.

Theo Trang Ly

