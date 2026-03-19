Dự án dầu khí đầu tiên của một tập đoàn Việt Nam tại Angola, quy mô nghiên cứu 200.000 km2

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện và Chủ tịch ANPG trong lễ ký kết vào ngày 17/3/2025 tại Luanda.

Đây là dự án đầu tư nghiên cứu chung tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại bồn trũng Etosha – Okavango.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço vào chiều 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Angola hỗ trợ thêm về nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt cho Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Angola phối hợp thúc đẩy triển khai sớm Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty thăm dò khai thác dầu khí Angola (Sonangol E&P) cũng như hoạt động khai thác dầu khí của Tập đoàn Xuân Thiện.

Dự án dầu khí tầm cỡ của doanh nghiệp Việt tại Angola

Dự án của Xuân Thiện được nhắc đến trong cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức định hình cách đây một năm. Cụ thể, ngày 17/3/2025, tại thủ đô Luanda (Angola), Tập đoàn Xuân Thiện cùng Cơ quan Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu Sinh học Quốc gia Angola (ANPG) đã ký Dự án đầu tư nghiên cứu chung tìm kiếm thăm dò dầu khí tại bồn trũng Etosha/Okavango, trong khu vực ba tỉnh Cunene, Cuando và Cubango thuộc Angola.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết, việc ký kết dự án đầu tư trong lĩnh vực dầu khí này là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của Xuân Thiện, trở thành một tập đoàn năng lượng quốc tế cũng như mở ra sự hợp tác phát triển của hai quốc gia trong một lĩnh vực mới.

Ông Nguyễn Văn Thiện cũng chia sẻ thêm rằng, Tập đoàn Xuân Thiện đã và đang đầu tư mạnh mẽ tại Angola trong nhiều lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy điện và khai khoáng, từ đó tạo ra hàng nghìn công việc cho người dân và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện đánh giá việc hợp tác với ANPG thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết của tập đoàn trong việc tham gia vào thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Phi.

Một giàn khoan ở ngoài khơi Cabinda, Angola.

Angola hiện là quốc gia khai thác dầu lớn thứ hai châu Phi. Đáng chú ý, khu vực nghiên cứu Etosha/Okavango có diện tích khoảng 200.000 km² .

Khu vực này được đánh giá là giàu tiềm năng dầu khí, có thể mang lại sản lượng khai thác lớn. Đây cũng là dự án đầu tư đầu tiên của một tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam tại Angola. Dự án này đánh dấu bước tiến chiến lược của Tập đoàn Xuân Thiện vào ngành thăm dò khai thác dầu khí.

Tập đoàn Xuân Thiện thành lập từ những năm 2000. Đến nay, Xuân Thiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực sản xuất năng lượng, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao, tài chính ngân hàng. Tập đoàn này theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hiện đại, tập đầu tư chuyên sâu và mở rộng tầm nhìn ra quốc tế.

Trên thực tế, Xuân Thiện là tập đoàn Việt Nam đang có nhiều dự án đầu tư thành công tại Angola

Trước khi có bước tiến trong ngành thăm dò khai thác dầu khí, thực tế, Tập đoàn Xuân Thiện đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư tại châu Phi và bắt tay vào triển khai các dự án khai thác tại Angola kể từ đầu năm 2023. Hiện nay, có một lượng lớn gang thỏi xanh đang được Xuân Thiện sản xuất và cung cấp cho các nhà sản xuất thép của châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.