Dầu Nga 'đắt như tôm tươi': Bị quay lưng suốt nhiều tháng, nay được hàng loạt ông lớn ráo riết hỏi mua

Reuters trích dẫn các nguồn tin thương mại, những "ông lớn" như Sinopec và PetroChina đã bắt đầu dò hỏi các nhà cung cấp về khả năng mua dầu thô Nga, đánh dấu lần trở lại đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, các doanh nghiệp này đã tạm dừng giao dịch sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.

Động thái mới diễn ra sau khi Washington ban hành một cơ chế miễn trừ tạm thời, cho phép các nước mua dầu Nga đã được bốc lên tàu trước đó, với thời hạn kéo dài đến ngày 11/4. Biện pháp này nhằm hạ nhiệt thị trường trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ.

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang chịu áp lực lớn khi một phần đáng kể nguồn cung bị mắc kẹt tại Trung Đông. Việc nối lại nhập khẩu dầu Nga được xem là giải pháp nhanh chóng để bù đắp tình trạng thiếu hụt, đặc biệt khi các lô hàng từ Nga vẫn có giá cạnh tranh hơn so với dầu từ Brazil hay Tây Phi, bất chấp giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Hiện tại, các công ty quốc doanh Trung Quốc vẫn đang đánh giá khả năng hoàn tất giao dịch trong khung thời gian miễn trừ 30 ngày, bao gồm các yếu tố về thanh toán và vận chuyển. Dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được xác nhận, giới giao dịch nhận định các hợp đồng mới có thể sớm được ký kết trong những ngày tới.

Ngoài việc mua trực tiếp từ Nga, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cân nhắc phương án gián tiếp thông qua các nhà máy lọc dầu tư nhân hoặc các thương nhân đang nắm giữ dầu Nga trong kho. Trong bối cảnh giá tăng cao, nhiều nhà máy tư nhân sẵn sàng bán lại lượng dầu dự trữ thay vì tự chế biến, nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Giá dầu Nga, đặc biệt là loại ESPO xuất khẩu từ Viễn Đông, đã có sự đảo chiều đáng chú ý. Nếu như trước đây dầu Nga thường được bán với mức chiết khấu sâu, thì hiện tại một số lô hàng giao tháng 4 và 5 đã cao hơn 2 - 3 USD/thùng so với giá chuẩn. Thậm chí, một số chào bán gần đây ghi nhận mức cao hơn thông tường tới 8 USD/thùng so với Brent, trong khi dầu Brazil có mức này cao hơn, từ 12–15 USD/thùng.

Trước đó, lượng dầu Nga nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc đã đạt kỷ lục khoảng 1,92 triệu thùng/ngày trong tháng 2, chủ yếu nhờ các nhà máy tư nhân tận dụng nguồn dầu giá rẻ khi nhu cầu từ Ấn Độ suy giảm.

Tuy nhiên, đà tăng giá mạnh của dầu Brent, vượt mốc 100 USD/thùng, có thể khiến các nhà máy lọc dầu tư nhân tạm thời đứng ngoài cuộc, do họ vẫn còn lượng tồn kho giá rẻ mua trước khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, các doanh nghiệp quốc doanh với tiềm lực tài chính mạnh hơn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chính trong việc tái định hình dòng chảy dầu Nga vào Trung Quốc.

Theo Reuters