Nga huy động 5.000 tấn cốt thép và 20.000m3 bê tông cho "công trình chiến lược quốc gia"

Truyền thông Nga đưa tin ngày 18/3 cho biết, một cột mốc quan trọng đã bắt đầu tại Tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Leningrad-2 (tại thị trấn Sosnovy Bor, tỉnh Leningrad): Đội kỹ sư bắt đầu gia cố móng của tòa nhà tuabin.

Tiến độ này được bộ phận báo chí của Rosenergoatom (thuộc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga - Rosatom) báo cáo.

Nhà máy điện hạt nhân Leningrad-2 gồm có 4 tổ máy. Tổ máy 1 và 2 đã hoạt động.

Quá trình này có yếu tố quyết định cho sự vững chãi của Nhà máy Leningrad-2. Phần móng này đảm bao siêu chắc chắn, vì nó phải gánh chịu mọi thứ: Trọng lượng khổng lồ, rung động dữ dội từ tuabin quay tốc độ cao, và cả những đợt chấn động địa chấn nếu xảy ra.

Nói đơn giản, đây chính là bệ đỡ vững chắc để tuabin hoạt động an toàn, ổn định suốt hàng chục năm.

Các công nhân nhà máy điện hạt nhân đang gia cố móng, đào các đường hầm đặc biệt cho cáp và đường ống, và lắp đặt các bộ phận ngầm cho thiết bị. Tổng cộng các công việc này cần 5.000 tấn cốt thép và hơn 20.000 m³ bê tông. Khu vực thi công rộng hơn một sân bóng đá.

Nền móng phải chịu được mọi thứ tải trọng, rung động và tác động địa chấn. Ảnh: Dịch vụ báo chí Rosenergoatom

Toàn bộ quá trình đổ bê tông và hoàn thiện móng sẽ kéo dài suốt 3 tháng. Sau đó, đội ngũ kỹ sư và công nhân Nga sẽ chuyển sang dựng tường, hoàn thiện kết cấu để chuẩn bị đón "trái tim" – chính là tuabin khổng lồ.

Hiện nay, Leningrad-2 đã là nhà máy điện hạt nhân đang vận hành thực tế: Tổ máy số 1 hòa lưới từ năm 2018, Tổ máy số 2 theo sau năm 2020. Công việc đang được đẩy mạnh cho Tổ máy số 3 (và sắp tới là Tổ máy số 4).

Toàn bộ dự án do Tập đoàn Titan-2 Holding làm tổng thầu – một ông lớn chuyên xây dựng các công trình hạt nhân phức tạp của Nga.

Nhà máy điện hạt nhân Leningrad-2 không chỉ là một công trình kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược quan trọng của Nga nhằm thay thế dần các lò cũ RBMK bằng công nghệ mới an toàn hơn VVER-1200 (lò nước áp lực thế hệ III+ do Nga sản xuất), mang đến nguồn điện sạch, ổn định và hiện đại hơn cho khu vực Tây Bắc Nga.