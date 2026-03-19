Ông Anutin Charnvirakul giữ vững ghế thủ tướng Thái Lan

19-03-2026 - 16:11 PM | Tài chính quốc tế

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thủ tướng tại Hạ viện Thái Lan hôm 19-3.

Theo tờ Nation, lãnh đạo đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul, cũng là thủ tướng tạm quyền của Thái Lan, đã giành được 293 phiếu bầu trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội Thái Lan sáng 19-3.

Số phiếu này vượt quá mức đa số cần thiết là 250 phiếu. Hiện có 499 nghị sĩ đương nhiệm tại Hạ viện Thái Lan.

Đây sẽ là nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của ông Anutin. Trước đó, ông Anutin Charnvirakul trở thành thủ tướng thứ 32 của Thái Lan vào tháng 9-2025, sau khi cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2, sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 19-3

Theo AP, ông Anutin dự kiến nhậm chức vài ngày sau khi nhận được quyết định bổ nhiệm chính thức từ Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Nội các mới sẽ được bổ nhiệm trong những tuần tiếp theo.

Theo kết quả chính thức, đảng Bhumjaithai của ông Anutin đã giành được 191 ghế trong cuộc tổng tuyển cử gần đây và kể từ đó đã thành lập liên minh với một số đảng khác để tạo thành chính phủ đa số. Trong số các đối tác có đảng Pheu Thai, đứng thứ ba trong tổng tuyển cử với 74 ghế.

Đảng Nhân dân tiến bộ, đứng thứ hai với 120 ghế, đã tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Anutin lãnh đạo. Lãnh đạo đảng Nhân dân tiến bộ Natthaphong Ruengpanyawut nhận được 119 phiếu bầu hôm 19-3, sau khi được đề cử trong một cuộc tranh cử mà đảng cho là chỉ mang tính biểu tượng.

Ông Anutin và ông Natthaphong nằm trong số 86 nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng trong phiên họp ngày 19-3.

Theo Anh Thư

Người Lao động

