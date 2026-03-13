Căng thẳng eo biển Hormuz: Tàu Thái Lan trúng hỏa lực Iran - Thủ tướng Anutin chỉ đạo khẩn

Tờ Bangkok Post đưa tin, Thái Lan đã lên án vụ tấn công vào một tàu chở hàng mang cờ Thái Lan ở Eo biển Hormuz và triệu tập Đại sứ Iran tại Bangkok, trong khi chính quyền Thái Lan đang gấp rút cứu hộ ba thành viên thủy thủ đoàn được cho là mắc kẹt trên con tàu bị hư hại.

Vào ngày 11/3, tàu chở hàng Mayuree Naree đã bị trúng đạn pháo của Iran khi đang di chuyển trên tuyến đường thủy chiến lược này mà không chở hàng. Trong số 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, 20 người đã được Hải quân Oman cứu sống sau khi rời tàu bằng xuồng cứu sinh.

Tính đến ngày 12/3, ba thành viên thủy thủ đoàn người Thái Lan vẫn bị mắc kẹt trong phòng máy của tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan sau khi tàu bị trúng tên lửa Iran khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz vào ngày 11/3

Theo tờ Khaosod English (Thái Lan), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 11/3 tuyên bố đã tấn công tàu Mayuree Naree, cũng như một tàu mang cờ Liberia, ở Eo biển Hormuz vì các tàu này đã phớt lờ "cảnh báo".

Công ty Precious Shipping - chủ sở hữu tàu Mayuree Naree - cùng ngày ra thông cáo cho biết: "Ba thành viên thủy thủ đoàn được báo cáo là mất tích và được cho là đang bị mắc kẹt trong phòng máy."

“Thật không may, tình hình vẫn như vậy”, Khalid Hashim - Giám đốc điều hành Precious Shipping - nói với hãng thông tấn AFP (Pháp) vào ngày 12/3.

“Chúng tôi vẫn chưa đưa được ai lên tàu, mặc dù đám cháy đã được dập tắt”, ông nói. “Chúng tôi đang thử nhiều cách khác nhau để tham gia [cứu hộ].”

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng

Tờ Khaosod English (Thái Lan) đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ nước này đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để cứu hộ ba thành viên thủy thủ đoàn người Thái trên tàu chở hàng Mayuree Naree hiện đang ở gần Eo biển Hormuz của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các thủy thủ sẽ được an toàn.

Phát biểu vào ngày 12/3 tại trụ sở Đảng Bhumjaithai, ông Anutin - người đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan - cho biết các cơ quan liên quan của Thái Lan đã được chỉ thị thực hiện mọi biện pháp có thể để cứu giúp thủy thủ đoàn. Ông nói thêm rằng các phái đoàn ngoại giao Thái Lan đã được chỉ đạo liên lạc với các thủy thủ và cung cấp hỗ trợ, mặc dù việc di chuyển đến khu vực này có thể mất thời gian. Thái Lan cũng đã phối hợp với các quốc gia liên quan trong công tác cứu hộ.

Trả lời các câu hỏi về lý do tại sao tàu chở hàng mang cờ Thái Lan lại đi qua Eo biển Hormuz bất chấp cảnh báo về các cuộc tấn công có thể xảy ra, Thủ tướng Anutin cho biết một số báo cáo cho rằng đã có cảnh báo được đưa ra nhưng tình hình chính xác của các hoạt động hàng hải vẫn chưa rõ ràng. Ông lưu ý rằng con tàu có thể đang di chuyển trong vùng biển quốc tế hoặc trong một kênh dẫn vào vịnh, và các nhà chức trách Thái Lan phải chờ thông tin rõ ràng hơn.

“Một số báo cáo cho biết đã có cảnh báo, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết các tuyến đường hàng hải được quản lý như thế nào hoặc con tàu đã tuân theo chỉ dẫn của ai”, ông Anutin nói thêm rằng hầu hết công dân Thái Lan trong khu vực vẫn an toàn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại trụ sở của Đảng Bhumjaithai. Ảnh: Khaosod English

Khi được hỏi liệu Thái Lan có gửi thư cho Iran để làm rõ tình hình hay không, Thủ tướng Anutin cho biết vấn đề này nên được giải quyết dựa trên những sự thật cần làm rõ. Ông nói thêm rằng Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã được giao nhiệm vụ điều phối ngoại giao, bao gồm cả việc mời Đại sứ Iran tại Thái Lan đến trao đổi.

Thủ tướng Anutin cho biết cần phải xem xét kỹ các tình tiết trước khi đánh giá bất kỳ tác động nào đến quan hệ giữa Thái Lan và Iran, đồng thời nói thêm rằng việc tấn công một tàu của Thái Lan là không phù hợp.

Yêu cầu Iran xin lỗi

Khaosod English đưa tin, theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, vào ngày 12/3, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sirilak Niyom đã có buổi làm việc với Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Thái Lan Nassereddin Heidari.

Trong cuộc gặp, bà Sirilak bày tỏ lo ngại về vụ việc liên quan đến tàu chở hàng mang cờ Thái Lan Mayuree Naree, bị tấn công và hư hỏng khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa ở UAE.

Bà đã chuyển lời phản đối mạnh mẽ nhất của Thái Lan về vụ việc và yêu cầu chính quyền Iran đưa ra lời xin lỗi và làm rõ tình hình xung quanh vụ việc này. Phía Thái Lan cũng bày tỏ hy vọng rằng vụ việc tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai.

Đại sứ Iran bày tỏ lời chia buồn về vụ việc và cho biết ông sẽ nhanh chóng chuyển lời phản đối của Thái Lan tới chính quyền Tehran.