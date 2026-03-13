Hãng công nghệ lớn nhất Australia sa thải 1.600 nhân sự vì AI, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành cũng cắt giảm lao động

Tờ Financial Times (FT) cho hay hãng Atlassian, biểu tượng công nghệ lớn nhất Australia, vừa chính thức công bố quyết định cắt giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu.

Động thái này không chỉ là một đợt tái cơ cấu thông thường mà còn là lời thừa nhận đắng cay về sức ép khủng khiếp từ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với mô hình kinh doanh phần mềm truyền thống.

Cuộc thanh trừng nhân sự quy mô lớn

Trong thông báo mới nhất, Atlassian xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 1.600 vị trí công việc trên toàn hệ thống. Mike Cannon-Brookes, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Atlassian, khẳng định bước đi này nhằm giúp công ty thích ứng quyết liệt để thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận.

Đáng chú ý, khoảng 30% số lượng cắt giảm này sẽ tập trung tại thị trường Australia, giáng một đòn mạnh vào niềm tự hào công nghệ của xứ sở chuột túi.

Song song với việc sa thải, đội ngũ lãnh đạo cấp cao cũng có sự biến động lớn khi Giám đốc Công nghệ (CTO) Rajeev Rajan quyết định từ chức sau 4 năm gắn bó. Atlassian dự kiến sẽ phải chi tới 236 triệu USD cho các khoản bồi thường thôi việc, phúc lợi và chi phí thu hẹp không gian văn phòng.

Atlassian vốn là một trong những cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trên sàn Nasdaq năm nay. Giá trị vốn hóa của công ty đã bốc hơi hơn một nửa trong năm qua và mất tới hai phần ba giá trị nếu tính trong vòng 12 tháng gần nhất.

Nguyên nhân chính đến từ nỗi sợ hãi của giới đầu tư rằng các nền tảng AI có thể tàn phá mô hình kinh doanh phần mềm doanh nghiệp mà Atlassian đã dày công xây dựng.

Dù Mike Cannon-Brookes khéo léo trấn an nhân viên rằng "AI không thay thế con người", nhưng ông cũng thẳng thắn thừa nhận việc giả vờ AI không làm thay đổi cơ cấu kỹ năng và số lượng nhân sự cần thiết là một sự thiếu trung thực. Mục tiêu hiện tại của Atlassian là giữ lại những nhân sự có khả năng thích nghi và giúp công ty chuyển mình thành một doanh nghiệp "ưu tiên AI" (AI-first company).

Cơn địa chấn tại Atlassian không phải là cá biệt. Giới phân tích đã dùng thuật ngữ "SaaSpocalypse" (Ngày tận thế của ngành phần mềm SaaS) để mô tả làn sóng bán tháo cổ phiếu các công ty phần mềm dịch vụ.

Trước đó, WiseTech (một gã khổng lồ phần mềm logistics tại Sydney) cũng đã cắt giảm 2.000 việc làm. Block, công ty sở hữu Afterpay, cũng thực hiện đợt sa thải tương đương một nửa nhân sự tại Australia.

Thực tế này phản ánh một nhận thức mới trên thị trường: Các công ty như Atlassian có thể sẽ không còn duy trì được mức tăng trưởng doanh thu bùng nổ nhờ mở rộng quy mô nhân sự như trước. Thay vào đó, họ sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào việc tăng giá bán và bán chéo sản phẩm (cross-selling) cho tệp khách hàng hiện hữu để duy trì lợi nhuận.

Đối với thế hệ GenZ và những người đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ, câu chuyện của Atlassian là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự dịch chuyển kỹ năng. Khi một "ông lớn" vốn tự tin với đà tăng trưởng doanh thu ổn định cũng phải "thay máu" để thích nghi với AI, thì việc sở hữu những kỹ năng có thể cộng tác và điều khiển AI trở thành tấm vé sống còn.

Trận chiến tại Atlassian cho thấy AI đang định hình lại định nghĩa về hiệu suất. Công ty giờ đây không cần quá nhiều người để làm những công việc lặp đi lặp lại mà cần những công cụ có khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ mới.

Thuật ngữ "SaaSpocalypse" có thể là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên cũ, nhưng lại là khởi đầu cho một cuộc đua khốc liệt hơn: Cuộc đua của những doanh nghiệp biết tận dụng AI để tạo ra giá trị thực sự thay vì chỉ dựa vào các mô hình thuê bao truyền thống.

*Nguồn: FT, Fortune