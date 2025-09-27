Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà kho trên bãi biển ở Australia có thể đắt hơn một ngôi nhà

27-09-2025 - 09:08 AM | Tài chính quốc tế

Những nhà kho ven biển nhiều màu sắc tại bang Victoria, Australia đang trở thành tài sản giá trị, thậm chí có thể đắt hơn một ngôi nhà trung bình ở ngoại ô Melbourne.

Các nhà kho này nằm rải rác quanh thành phố Melbourne, vốn nổi tiếng với vị trí sát biển cùng tầm nhìn đẹp. Dù không có phòng ngủ, phòng tắm, điện hay nước máy, song sự khan hiếm đã khiến chúng trở thành khoản đầu tư hấp dẫn. Một số đại lý bất động sản cho biết, giá trị của những nhà kho ở vị trí tốt có thể tăng gấp đôi chỉ sau 7 - 10 năm.

Nhà kho trên bãi biển ở Australia có thể đắt hơn một ngôi nhà- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, các công trình này đi kèm quyền sở hữu đất nhưng lại được xây dựng trên bãi biển công cộng. Người mua chỉ được phép sở hữu khi đã có một ngôi nhà trong khu vực.

Ngoài ra, nhà kho không được phép cho thuê, kinh doanh, cắm trại qua đêm hay sử dụng pin mặt trời và máy phát điện chạy bằng động cơ.

Theo Nguyễn Mai

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thước đo lạm phát ưa thích của Fed được công bố: Giá hàng hoá ổn định, mở đường cho ngân hàng trung ương tiếp tục hạ lãi suất

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed được công bố: Giá hàng hoá ổn định, mở đường cho ngân hàng trung ương tiếp tục hạ lãi suất Nổi bật

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’

Quốc gia EU ra quyết định khiến nhiều nước châu Âu lo lắng: Từ 2026 sẽ dừng trung chuyển khí đốt Nga, chấp nhận ‘hy sinh’ phí vận chuyển ‘khủng’ Nổi bật

Nga vừa chế tạo "quái vật hạt nhân" đời mới: Củng cố sự thống trị của Moscow ở Tuyến đường Biển Bắc

Nga vừa chế tạo "quái vật hạt nhân" đời mới: Củng cố sự thống trị của Moscow ở Tuyến đường Biển Bắc

08:29 , 27/09/2025
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đột ngột triệu tập khoảng 800 tướng lĩnh không rõ lý do, ông Trump nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đột ngột triệu tập khoảng 800 tướng lĩnh không rõ lý do, ông Trump nói gì?

08:00 , 27/09/2025
‘Hành lang vàng’ Trung Quốc – Lào: Chuyến tàu 26 tiếng thay đổi cuộc chơi thương mại khu vực

‘Hành lang vàng’ Trung Quốc – Lào: Chuyến tàu 26 tiếng thay đổi cuộc chơi thương mại khu vực

07:13 , 27/09/2025
Forbes ước tính con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD ở tuổi 19

Forbes ước tính con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD ở tuổi 19

05:20 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên