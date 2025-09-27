Nhà kho trên bãi biển ở Australia có thể đắt hơn một ngôi nhà

Các nhà kho này nằm rải rác quanh thành phố Melbourne, vốn nổi tiếng với vị trí sát biển cùng tầm nhìn đẹp. Dù không có phòng ngủ, phòng tắm, điện hay nước máy, song sự khan hiếm đã khiến chúng trở thành khoản đầu tư hấp dẫn. Một số đại lý bất động sản cho biết, giá trị của những nhà kho ở vị trí tốt có thể tăng gấp đôi chỉ sau 7 - 10 năm.

(Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, các công trình này đi kèm quyền sở hữu đất nhưng lại được xây dựng trên bãi biển công cộng. Người mua chỉ được phép sở hữu khi đã có một ngôi nhà trong khu vực.

Ngoài ra, nhà kho không được phép cho thuê, kinh doanh, cắm trại qua đêm hay sử dụng pin mặt trời và máy phát điện chạy bằng động cơ.