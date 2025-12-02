Rò rỉ khí CO tại nhà máy ở Australia, 21 công nhân nhập viện

21 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ rò rỉ khí carbon monoxide tại một nhà máy chế biến thịt lợn ở phía Tây Melbourne (Ảnh: 9News)

Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường vụ rò rỉ khí CO và phát hiện 60 người đã được sơ tán, trong khi một số người bị phơi nhiễm khí carbon monoxide. Vụ việc xảy ra tại một nhà máy chế biến thịt lợn trên đường Benn Court ở Derrimut, phía Tây Melbourne vào khoảng 12h45 ngày 1/12 (theo giờ địa phương).

Các đội cứu hỏa đã sử dụng liệu pháp hỗ trợ thở oxy cho đến khi nhân viên y tế đến hiện trường và đưa 21 công nhân đến các cơ sở y tế gần đó. 21 người có biểu hiện ngộ độc khí CO - tất cả được cho là trong tình trạng sức khỏe ổn định - đã dược chuyển đến các bệnh viện Western Health Sunshine, Western Health Footscray, The Royal Melbourne và Werribee Mercy.

Nhiều công nhân chế biến thịt đã phải nhập viện sau vụ rò rỉ carbon monoxide tại nhà máy chế biến thịt lợn ở Derrimut (Ảnh: ABC News)

Nhiều xe cứu thương có thiết bị hỗ trợ sự sống và chăm sóc đặc biệt đã kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe những công nhân khác ở hiện trường vụ rò rỉ khí CO tại nhà máy. Lính cứu hỏa đeo máy thở có gắn máy dò khí đã vào trong nhà máy và ghi nhận nồng độ carbon monoxide ở mức "cao nguy hiểm".

Tòa nhà đã được thông gió cho đến khi nồng độ khí CO giảm đi và chất lượng không khí ở mức an toàn. Và sự cố rò rỉ khí đã được kiểm soát chưa đầy 1 giờ sau đó.

Kết quả đo đạc bên trong nhà máy cho thấy nồng độ carbon monoxide "ở mức nguy hiểm" (Ảnh: ABC News)

Theo điều tra ban đầu, tình trạng rò rỉ khí carbon monoxide được phát hiện bắt nguồn từ máy bảo quản thịt.

Được biết, carbon monoxide là một loại khí độc, không màu, không mùi, có thể gây tử vong nếu hít phải ở không gian hẹp.

Các thanh tra viên của WorkSafe đang có mặt tại hiện trường và đánh giá tình hình.

Theo 9News