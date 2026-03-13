Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dù được đầu tư, thị trường xe điện toàn cầu vẫn giảm xuống mức thấp nhất sau 2 năm

13-03-2026 - 16:35 PM | Tài chính quốc tế

Doanh số xe điện toàn cầu giảm liên tục trong hai tháng đầu năm 2026, ghi nhận mức thấp nhất kể từ cùng kỳ năm 2024.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI) công bố mới đây, số lượng đăng ký xe điện toàn cầu đã giảm 11% trong tháng 2. Nguyên nhân được cho là do mức giảm doanh số cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 của Trung Quốc.

Theo BMI, Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đã ghi nhận mức giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng đăng ký xe điện chạy bằng pin và xe hybrid cắm điện trong tháng 2, xuống còn dưới 500.000 xe. Điều này phù hợp với mức giảm 34% tổng doanh số bán ô tô trong tháng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ghi nhận.

"Người tiêu dùng rất nhạy cảm với giá cả", ông Charles Lester, quản lý dữ liệu của BMI, cho biết.

Trong bối cảnh chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đang kìm hãm các chính sách khuyến khích mua xe điện, Trung Quốc đã cắt giảm nguồn tài trợ cho chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, đồng thời dừng việc miễn thuế đối với xe điện được mua tại nước này vào cuối năm ngoái.

Trên toàn thế giới, số lượng đăng ký xe điện giảm tháng thứ hai liên tiếp từ đầu năm 2026, chỉ còn hơn 1 triệu chiếc được bán ra. Đây là mức thấp nhất kể từ cùng kỳ năm 2024.

Tại thị trường Bắc Mỹ, doanh số xe điện bán ra đã giảm 35% xuống còn dưới 90.000 xe, đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp, sau khi chương trình tín dụng thuế cho xe điện tại Mỹ kết thúc, kết hợp nhu cầu mua sắm giảm sút. Điều này đưa một số nhà sản xuất ô tô lớn ở Mỹ rơi vào tình trạng phải ghi nhận khoản lỗ hơn 70 tỷ USD.

Ngược lại, châu Âu tuy đã lùi bước trong việc đạt được các mục tiêu về khí thải, nhưng doanh số bán xe điện của lục địa này đã tăng 21% trong tháng 2/2026 vừa qua.

Đối với phần còn lại của thế giới, lượng đăng ký xe điện đã tăng 78% lên hơn 180.000 xe, khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tiếp tục mở rộng sự hiện diện của họ tại thị trường châu Á và Úc để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt trong nước.

Theo: Reuters

Tất cả chúng ta đều đã "chê nhầm" xe điện Trung Quốc: Họ xứng đáng nhận được lời khen vì những gì đã làm?

Theo Hà Thu

