Nguồn cung dầu bị siết vì Iran phong toả eo biển Hormuz, một nước châu Á đề nghị Mỹ cho phép nhập khẩu dầu Nga

Bangladesh đã đề nghị Mỹ cho phép nhập khẩu dầu nhiên liệu từ Nga trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông gây gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc gặp ngày 11/3 giữa Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Amir Khasru Mahmud Chowdhury và Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Brent Christensen ở Dhaka.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, ông Chowdhury cho biết việc tiếp cận được dầu Nga sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay.

Theo các nguồn tin, đại sứ Mỹ cam kết sẽ chuyển vấn đề này đến các nhà chức trách ở Washington để xem xét thêm.

Cuộc thảo luận giữa hai bên tập trung vào những bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung dầu khí.

Ông Chowdhury cho biết cuộc gặp cũng đã tìm cách tăng cường hợp tác song phương giữa Bangladesh và Mỹ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

Thị trường năng lượng toàn cầu trở nên bất ổn sau các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Cuộc khủng hoảng càng trầm trọng hơn sau khi Mỹ và Israel cùng phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, dẫn đến các hành động trả đũa của Tehran.

Do đó, việc vận chuyển nhiên liệu qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - đã bị gián đoạn. Điều này đã làm đình trệ nguồn cung năng lượng từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, tạo ra sự biến động trên thị trường năng lượng quốc tế.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022 tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Bất chấp những hạn chế này, Washington gần đây đã nới lỏng hạn chế đối với Ấn Độ trong việc mua dầu của Nga bị tồn đọng trên biển do lệnh trừng phạt.

Bangladesh kỳ vọng sẽ nhận được sự miễn trừ tương tự như Ấn Độ để giúp ổn định nguồn cung năng lượng và giảm áp lực lên nền kinh tế của nước này.

Trong cuộc họp, hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường năng lực thể chế trong các cơ quan chính phủ của Bangladesh.

Khi được hỏi về khả năng ký kết một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, ông Chowdhury cho biết vẫn chưa có quyết định cụ thể nào. Ông nói thêm rằng chính phủ đang cân nhắc kỹ lưỡng làm thế nào để thỏa thuận đó có thể phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia của Bangladesh.

Ông cũng cho biết chính phủ đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để đối phó với những kịch bản có thể xảy ra nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.

