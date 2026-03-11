Một tàu chở dầu đột ngột dừng gần vùng biển Iran, tắt tín hiệu nhận dạng, ‘sang tay’ 325.000 thùng dầu Nga: Moscow thành công thu về gần 30 triệu USD

Nga được cho là đã sử dụng “đội tàu bóng tối” để thực hiện hoạt động chuyển dầu trị giá khoảng 29,3 triệu USD ngoài khơi Vịnh Oman nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo công ty dữ liệu hàng hải Windward AI, tàu chở dầu treo cờ Nga M/V TRUST – vốn đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh đưa vào danh sách trừng phạt – đã chuyển dầu thô giữa 2 tàu với “xác suất rất cao” trong vùng lãnh hải Oman. Dựa trên mức giá dầu khoảng 90 USD/thùng vào ngày 10/3, lượng dầu trên được ước tính trị giá khoảng 29,3 triệu USD. Vịnh Oman nằm ngay phía nam Iran, là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập qua eo biển Hormuz.

Theo Windward, thời điểm diễn ra hoạt động này trùng với giai đoạn căng thẳng quân sự leo thang tại vùng Vịnh sau khi Mỹ-Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2. Hoạt động trên cho thấy con tàu có thể đã lợi dụng tình trạng bất ổn khu vực để tiến hành chuyển dầu. Trước đó, tàu M/V TRUST đã bốc khoảng 325.000 thùng dầu thô của Nga tại cảng Ust-Luga.

Windward mô tả hoạt động này là “semi-dark” (bán ẩn). Theo đó, một tàu vẫn phát tín hiệu hệ thống nhận dạng tự động (AIS), trong khi tàu còn lại tắt tín hiệu. Theo dữ liệu theo dõi, M/V TRUST đã neo đậu và tắt AIS, đồng thời có một cuộc “gặp tĩnh kéo dài” với một tàu chở dầu khác – nhiều khả năng là tàu ẩn danh tham gia nhận dầu.

Trong trường hợp “dark” (ẩn) hoàn toàn, cả 2 tàu đều tắt tín hiệu AIS. Tuy nhiên, với hoạt động bán ẩn như lần này, chỉ một tàu phát tín hiệu, tạo ra mức độ hiển thị hạn chế nhưng vẫn gây khó khăn lớn cho việc theo dõi.

Những chiến thuật như vậy được xem là một phần trong chiến lược rộng hơn của Moscow nhằm duy trì xuất khẩu dầu thô bất chấp các biện pháp trừng phạt quy mô lớn của phương Tây sau cuộc xung đột với Ukraine.

Hoạt động chuyển dầu nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng leo thang tại Trung Đông và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm sút, khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Giá dầu đã vượt 100 USD/thùng vào ngày 9/3 khi các nhà giao dịch đánh giá nguy cơ xung đột làm gián đoạn nguồn cung qua tuyến vận tải chiến lược này, nơi chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/3 cho biết Nga – nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới và sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất – sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng dài hạn với các khách hàng châu Âu nếu họ muốn.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Nga “không nên tham gia” vào cuộc xung đột đang leo thang giữa Mỹ-Israel và Iran. Phát biểu này được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Moscow có thể đang cung cấp hỗ trợ tình báo cho Tehran, dù Điện Kremlin chưa xác nhận thông tin.

Theo Fox News﻿