Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa vạn tin vui, Nga bất ngờ nhận thông báo 'lạnh người' từ Ấn Độ

11-03-2026 - 12:43 PM | Tài chính quốc tế

Nga đón tin buồn từ ngân hàng cho vay lớn nhất Ấn Độ.

State Bank of India (SBI), ngân hàng cho vay lớn nhất Ấn Độ, tiếp tục từ chối xử lý thanh toán cho các lô dầu Nga, dù Washington đã cấp phép tạm thời cho New Delhi mua số dầu Nga đang mắc kẹt trên biển.

Thông tin này cho thấy sự dè dặt của SBI xuất phát từ rủi ro danh tiếng và mức độ phụ thuộc lớn của ngân hàng vào thị trường Mỹ.

Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, 26% danh mục cho vay quốc tế của SBI liên quan đến Mỹ, mức lớn nhất ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Điều này khiến ngân hàng đặc biệt thận trọng, nhất là khi giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ (cho phép Ấn Độ mua dầu Nga được xếp lên tàu trước ngày 5/3 và giao dịch đến hạn chót 4/4/2026) chỉ mang tính tạm thời trong 30 ngày.

Một nguồn tin cho biết: “Không ai biết giấy phép sẽ tồn tại bao lâu, và SBI không muốn đánh cược với thị trường quan trọng nhất của mình”.

Việc tránh dính líu đến dầu Nga không phải là điều mới. Cuối năm ngoái, sau cú sốc trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil, một số ngân hàng Ấn Độ từng cân nhắc cấp tín dụng cho các giao dịch dầu Nga đáp ứng đầy đủ quy định. Tuy nhiên, SBI chưa từng thực hiện bất kỳ thanh toán nào liên quan đến dầu thô Nga và đến nay vẫn giữ lập trường đó.

Sự dè dặt của SBI diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, đang chịu sức ép nghiêm trọng khi khoảng 60% nhu cầu dầu thô phụ thuộc Trung Đông, nơi việc vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ do chiến sự.

Việc Mỹ cấp phép tạm thời nhằm giúp Ấn Độ giải quyết khủng hoảng nguồn cung. Theo dữ liệu từ Kpler, khoảng 130 triệu thùng dầu Nga đang “nằm chờ” trên biển, trong đó 27 triệu thùng ở Ấn Độ Dương, 20 triệu thùng gần Biển Đỏ và 7,5 triệu thùng quanh Singapore.

Chuyên gia Sumit Ritolia của Kpler nhận định giấy phép từ OFAC sẽ giúp các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có “khoảng thở ngắn hạn”, nhưng lợi ích này có thể bị hạn chế do Trung Quốc cũng đang cạnh tranh cùng nguồn hàng giá rẻ từ Nga.

Theo Oilprice﻿

Điều Mỹ không ngờ từ Iran và Nga

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hải quân Mỹ thông báo tin buồn cho ngành huyết mạch toàn cầu

Hải quân Mỹ thông báo tin buồn cho ngành huyết mạch toàn cầu Nổi bật

50 triệu thùng dầu đang đến eo biển Hormuz bất ngờ quay đầu, hướng đến một quốc gia Trung Đông

50 triệu thùng dầu đang đến eo biển Hormuz bất ngờ quay đầu, hướng đến một quốc gia Trung Đông Nổi bật

Một công ty công nghệ vừa sa thải 4.000 nhân viên vì AI

Một công ty công nghệ vừa sa thải 4.000 nhân viên vì AI

12:20 , 11/03/2026
Cám cảnh nghề shipper: Làm việc 17 tiếng/ngày, chỉ kịp ăn 1 bữa, mỗi đơn được 12 nghìn đồng

Cám cảnh nghề shipper: Làm việc 17 tiếng/ngày, chỉ kịp ăn 1 bữa, mỗi đơn được 12 nghìn đồng

12:08 , 11/03/2026
Chiêu lạ ở eo Hormuz: Khoảng 30 tàu "ngụy trang" thành tàu Trung Quốc để thoát hiểm

Chiêu lạ ở eo Hormuz: Khoảng 30 tàu "ngụy trang" thành tàu Trung Quốc để thoát hiểm

11:17 , 11/03/2026
Giữa lúc thị trường dầu mỏ biến động chưa từng có, chủ xe điện đồng loạt khoe một thứ khiến dân đi xe xăng... chạnh lòng

Giữa lúc thị trường dầu mỏ biến động chưa từng có, chủ xe điện đồng loạt khoe một thứ khiến dân đi xe xăng... chạnh lòng

10:54 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên