Nguy cơ thiếu chip nhớ phủ bóng ngành xe điện Trung Quốc

CEO William Li của hãng xe điện NIO cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xe điện . Theo ông, chi phí linh kiện tăng có thể khiến giá thành mỗi chiếc xe tăng thêm khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.456 USD). Tuy vậy, công ty cho biết chưa có kế hoạch tăng giá bán, thay vào đó sẽ tự gánh phần chi phí phát sinh.

Ông Li cũng lưu ý thị trường trong nước đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nhiều hãng nội địa đẩy mạnh phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế, trong khi nhu cầu có dấu hiệu suy giảm.

Ngoài ra, các hãng xe Trung Quốc còn gặp nhiều thách thức tại châu Âu khi chính sách trợ cấp xe điện dần bị cắt giảm và giá năng lượng tăng cao. Liên minh châu Âu cũng đã áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2024, buộc các doanh nghiệp phải tìm cách đàm phán để giảm hoặc miễn trừ thuế đối với một số mẫu xe.

Tình trạng thiếu chip nhớ có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xe điện ở Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp những khó khăn, thị trường xe điện Trung Quốc vẫn ghi nhận tín hiệu tăng trưởng.

Cổ phiếu của NIO đã tăng khoảng 14% sau khi công ty công bố quý có lãi đầu tiên và dự báo có thể hòa vốn vào cuối năm nay. Hãng đặt mục tiêu bán hàng nghìn chiếc xe ở nước ngoài trong năm 2026 nhằm xây dựng thương hiệu toàn cầu và cải thiện lợi nhuận.

Trong khi đó, Tesla đã bán 58.600 xe Tesla Model 3 và Tesla Model Y sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 2, bao gồm cả xe tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Con số này tăng 91% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 15,2% so với tháng 1/2026.

Khoảng 20.000 xe trong số đó được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nhà máy Tesla tại Thượng Hải là cơ sở sản xuất lớn nhất của hãng bên ngoài Mỹ và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các thị trường châu Á và châu Âu.

Theo Reuters , đà tăng trưởng của thị trường một phần do mức so sánh thấp của cùng kỳ năm ngoái, trong khi ngành ô tô Trung Quốc thường biến động trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm hoạt động sản xuất và tiêu dùng chững lại. Sau kỳ nghỉ, nhu cầu mua xe thường tăng trở lại, giúp doanh số cải thiện.