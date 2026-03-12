Mỹ “xả kho” 172 triệu thùng dầu, bắt đầu từ tuần tới nhưng giá chưa có dấu hiệu giảm

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, số dầu này sẽ bắt đầu được đưa ra thị trường từ tuần tới. Tuy nhiên, việc vận chuyển sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và có thể mất khoảng 120 ngày để hoàn tất theo tốc độ xả dầu đã lên kế hoạch.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh sau khi chiến sự bùng phát giữa Mỹ, Israel và Iran. Mặc dù thông tin về việc tăng nguồn cung ban đầu khiến giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch, giá dầu nhanh chóng tăng trở lại và vẫn vượt 90 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng việc xả kho dự trữ có thể giúp thị trường tạm thời ổn định tâm lý, nhưng khó tạo ra tác động mạnh nếu nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Tuyến vận chuyển dầu chiến lược vẫn tê liệt

Một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường năng lượng biến động mạnh là tình hình tại Eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu quan trọng ngoài khơi Iran. Kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, khu vực này gần như bị đóng băng đối với tàu chở dầu, sau các cảnh báo từ phía Iran. Bình thường, hơn 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua eo biển này, chiếm một phần đáng kể trong tổng nhu cầu dầu toàn cầu hơn 100 triệu thùng/ngày.

Ngày 11/3, cơ quan giám sát hàng hải của Anh, United Kingdom Maritime Trade Operations, cho biết ít nhất ba tàu đã bị trúng đạn trong khu vực, khiến rủi ro an ninh tăng cao. Do đó, nhiều hãng vận tải, công ty bảo hiểm và tập đoàn dầu khí đã hạn chế hoạt động trong khu vực. Hệ quả là lượng lớn dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) không thể ra thị trường toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Các nước cùng xả kho hơn 400 triệu thùng dầu

Động thái của Mỹ là một phần trong kế hoạch phối hợp rộng hơn do International Energy Agency (IEA) dẫn dắt.

Theo IEA, 32 quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp để bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Các thành viên của IEA bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Canada, Australia, Italy và Mexico. Tổ chức này cho biết tổng lượng dự trữ khẩn cấp của các nước thành viên hiện vượt 1,2 tỷ thùng dầu.

Riêng Mỹ đang nắm giữ hơn 415 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược tính đến giữa tháng 2, trong khi các quốc gia châu Âu và Nhật Bản cũng sở hữu hàng triệu thùng dự trữ tương tự.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của JPMorgan Chase cảnh báo rằng các biện pháp can thiệp chính sách có thể chỉ mang lại tác động hạn chế nếu chưa đảm bảo được việc vận chuyển dầu an toàn qua Eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu lịch sử, các đợt xả kho khẩn cấp thường đạt tối đa khoảng 1,4 triệu thùng/ngày – mức được cho là không đủ để bù đắp tình trạng thiếu hụt khoảng 16 triệu thùng/ngày hiện nay trên thị trường.

Do đó, việc tung dầu dự trữ có thể giúp giảm áp lực giá trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của xung đột tại Trung Đông.

Tham khảo: CNBC﻿