Kiev chua chát: Trung Đông 1 ngày hơn 4 năm Ukraine

Theo tờ báo Nga “Topwar.ru”, những lời than phiền thường trực về việc Lực lượng Phòng không của Quân đội Ukraine sắp hết tên lửa PAC-3 đã mang một ý nghĩa sâu xa hơn cả thực tế, trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ-Iran ở Trung Đông đã chuyển hướng phần lớn số đạn tên lửa có thể dành cho Ukraine.

Giới chức Kiev phàn nàn rằng, do lượng tiêu thụ tên lửa phòng không (SAM) rất lớn, chủ yếu dành cho các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD của Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông, việc cung cấp đủ lượng tên lửa cần thiết cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là điều không thể.

Nếu thực trạng này cứ tiếp diễn, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ hết tên lửa phòng không PAC-3 sử dụng cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ trong vòng 1-3 tháng tới, thậm chí có thể còn ngắn hơn nếu cường độ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tăng lên.

Hiện tại, các nước châu Âu, sau khi ủng hộ sáng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, dường như sẵn sàng phân bổ 35 tên lửa phòng không PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot của Kiev và Tổng thống Zelensky đã tuyên bố về việc Ukraine đã nhận được 5 quả từ kho dự trữ của Bundeswehr vào ngày 10/3.

Nhưng nếu xét đến chi phí mà Lực lượng Phòng không Ukraine cần để đánh chặn tên lửa Nga, con số này chỉ là một giọt nước trong đại dương.

Mỗi ngày Nga phóng vào Ukraine khoảng 500-600 quả tên lửa và máy bay không người lái tầm xa, trong khi thường thì 2 quả PAC-3 mới có khả năng đánh chặn thành công một quả tên lửa.

Do đó, một chuyên gia của kênh quân sự Ukraine Defense Express là ông Ivan Kirichevsky chỉ ra, chỉ trong một, hoặc nhiều nhất là ba tháng nữa, quân đội Ukraine sẽ hoàn toàn trải nghiệm tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không phương Tây, chủ yếu là các hệ thống phòng không của Mỹ.

Theo ông, Lực lượng Vũ trang Nga càng tấn công mạnh mẽ, Lực lượng Phòng không Ukraine càng nhanh chóng cạn kiệt tên lửa phòng không.

Ukraine có thể sớm gặp khó khăn trong việc lắp ráp dù chỉ vài chục tên lửa, trong khi Nga có khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo nhanh hơn so với phương Tây sản xuất tên lửa đánh chặn.

Trước đó, chính ông Zelensky đã tuyên bố rằng, tình trạng thiếu tên lửa Patriot của Ukraine đã xuất hiện ngay cả trước chiến tranh ở Trung Đông, nhưng đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran.

Nhà lãnh đạo chính quyền Kiev cho biết, hơn 800 tên lửa đánh chặn PAC-3 đã được sử dụng chỉ trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự chống lại Iran, trong khi Ukraine không được cung cấp nhiều đạn dược như vậy trong suốt 4 năm xung đột đã qua.

Hơn nữa, cả trong năm 2025, công ty Lockheed Martin của Mỹ chỉ sản xuất 620 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot; còn sang năm nay, Lầu Năm Góc sẽ chỉ nhận được thêm 30 tên lửa phòng không.

Điều này cho thấy khả năng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ mở rộng sản xuất tên lửa phòng không Patriot một cách nhanh chóng là điều không thực tế và thực trạng này có thể khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine bất lực hoàn toàn trước các làn sóng không kích của Nga.