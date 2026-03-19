Bất ngờ sau vụ cựu giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì chiến sự Iran

Các nguồn thạo tin nói với CBS News rằng cuộc điều tra đã bắt đầu từ trước khi ông Kent từ chức hôm 17-3. Ông Kent từ chức nhằm phản đối chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến tại Iran.

Một nguồn tin cho hay Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang phụ trách vụ việc và cuộc điều tra đã diễn ra được một thời gian. Hiện cả phía ông Kent lẫn FBI đều chưa đưa ra bình luận.

Thông tin này lần đầu được trang Semafor đăng tải.

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent đang bị FBI điều tra

Cựu Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich đã ám chỉ tới vấn đề "làm lộ thông tin mật" ngay sau khi ông Kent từ chức. Viết trên mạng xã hội X, ông Budowich ông cho rằng ông Kent "thường xuyên là trung tâm của các vụ rò rỉ an ninh quốc gia" và "dành phần lớn thời gian để phá vỡ chuỗi chỉ huy, làm suy yếu tổng thống".

Tuy nhiên, ông Budowich không nêu rõ cụ thể những thông tin nào đã bị tiết lộ.

Trong thư từ chức, ông Kent viết: "Iran không gây ra mối đe dọa tức thì đối với nước Mỹ. Chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến với Iran do sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang của họ tại Mỹ. Với lương tâm của mình, tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran".

Ông tiếp tục làm rõ quan điểm trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 18-3.

Tại đây, ông Kent khẳng định không có thông tin tình báo nào cho thấy Iran sắp tấn công phủ đầu Mỹ hoặc đang ở ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói đã không có "cuộc tranh luận đầy đủ" trước khi xung đột nổ ra mà thay vào đó là "phía Israel đã thúc đẩy quyết định".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phản bác mạnh mẽ tuyên bố này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bức thư từ chức của ông Kent chứa "những tuyên bố sai sự thật", khẳng định Iran thực sự là mối đe dọa tức thì đối với Mỹ.

Nhà Trắng cũng đồng thời nhấn mạnh việc cho rằng Tổng thống Donald Trump bị quốc gia khác thúc đẩy vào cuộc chiến với Iran là "xúc phạm và nực cười".

Bà Leavitt hạ thấp vai trò của ông Kent. Bà khẳng định ông Kent "không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào" trước hoặc trong cuộc chiến với Iran, đồng thời đã không còn đóng góp vào các báo cáo tình báo trình tổng thống trong một thời gian dài.

Đáp lại, ông Kent lập luận sở dĩ "không có báo cáo tình báo nào trình tổng thống vì chính quyền không yêu cầu chia sẻ toàn bộ thông tin về Iran".

Là người được Tổng thống Donald Trump đề cử, ông Kent được Thượng viện phê chuẩn lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia vào mùa hè năm ngoái. Khi được hỏi về ông Kent, Tổng thống Donald Trump nói: "Ông ấy là người tốt nhưng tôi luôn nghĩ ông ấy yếu về an ninh".