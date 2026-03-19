Phát minh "bê tông tự lành" bùng nổ thị trường toàn cầu: Tăng thần tốc từ 114 tỷ USD lên 1.972 tỷ USD

Nhờ phát minh đột phá chưa từng có của Giáo sư Hendrik "Henk" Marius Jonkers - nhà vi sinh vật học người Hà Lan hiện đang công tác tại Đại học Công nghệ Delft - mà thế giới bùng nổ một thị trường dự báo tăng gần 2.000 tỷ USD năm 2034.

Đó là Bê tông tự lành (còn gọi là bê tông tự phục hồi, hay bê tông sinh học tự lành - Self-Healing Concrete) được ông phát minh năm 2006 và phổ biến rộng rãi vào năm 2015.

Giáo sư Hendrik "Henk" Marius Jonkers - tác giả của phát minh bê tông tư lành đột phá. Ảnh: Văn phòng Sáng chế châu Âu (EPO)

Theo báo cáo mới nhất công bố vào tháng 3/2026 của Fortune Business Insights, thị trường bê tông tự lành, hay bê tông tự phục hồi) toàn cầu được định giá 114,37 tỷ USD vào năm 2025.

Thị trường này dự kiến sẽ tăng trưởng bùng nổ từ 154,67 tỷ USD vào năm 2026 lên 1.972,41 tỷ USD vào năm 2034, ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 37,50% trong giai đoạn dự báo 2026-2034.

Châu Âu thống trị thị trường bê tông tự lành với giá trị đạt 37,73 tỷ USD vào năm 2025 và 52,44 tỷ USD vào năm 2026, và dự kiến sẽ trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Tốc độ này có được nhờ các sáng kiến nghiên cứu mạnh mẽ, các quy định về xây dựng bền vững và các dự án thí điểm trên khắp EU. Trong đó, Đức và Hà Lan là những trung tâm đổi mới hàng đầu về bê tông tự lành.

Hình ảnh Trước - Sau cho thấy bê tông tự chữa lành đỉnh cao như thế nào.

Theo Liên Hợp Quốc, gần 68% dân số thế giới dự kiến sẽ sống ở khu vực đô thị vào năm 2050, càng làm tăng thêm nhu cầu về vật liệu xây dựng bền chắc. Với khả năng tự sửa chữa các vết nứt, bê tông tự lành không chỉ thân thiện môi trường mà còn giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của các công trình, giảm nhu cầu sửa chữa và bảo trì thường xuyên.

Loại vật liệu này đang ngày càng được ưa chuộng trên thế giới như một giải pháp mang tính cách mạng để giải quyết những thách thức của bê tông truyền thống như phát thải nhiều CO2, dễ nứt, xuống cấp..

Hơn nữa, xu hướng phát triển các thành phố thông minh đang thúc đẩy việc ứng dụng bê tông tự phục hồi. Chính phủ và các nhà quy hoạch đô thị ngày càng tập trung vào việc tạo ra môi trường đô thị bền vững và có khả năng phục hồi, và loại bê tông này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn đó.

Sức mạnh "chữa lành" kinh ngạc của bê tông tự lành

Bê tông tự lành/phục hồi là một loại bê tông thông minh, có khả năng tự động sửa chữa vết nứt mà không cần can thiệp từ con người.

Ý tưởng lấy cảm hứng từ cơ chế tự lành của da người hoặc xương. Khi bê tông bị nứt do co ngót, tải trọng, rung động hay thời tiết, vật liệu bên trong sẽ "kích hoạt" để lấp đầy vết nứt, khôi phục độ kín, chống thấm và duy trì sức chịu lực.

Vật liệu cải tiến này sử dụng nhiều cơ chế tự phục hồi khác nhau, chẳng hạn như vi khuẩn, vi nang và các chất polyme được kích hoạt khi hình thành vết nứt, cho phép bê tông tự sửa chữa. Cụ thể: