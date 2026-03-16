Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát minh xi măng chưa từng có của Ấn Độ có thể gây chấn động lĩnh vực điện hạt nhân toàn cầu

16-03-2026 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Bí quyết chống xạ của xi măng này nằm ở đâu?

Các nhà khoa học Ấn Độ vừa phát minh ra loại vữa xi măng chống phóng xạ siêu đỉnh, giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân an toàn hơn bao giờ hết, chặn đứng tia gamma và neutron độc hại, giảm nguy cơ rò rỉ phóng xạ chết người.

Đây là bước đột phá từ Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Guwahati, biến vữa xi măng thông thường thành "lá chắn sống" vừa chịu lực cấu trúc vừa bảo vệ con người khỏi bức xạ trong các nhà máy hạt nhân lớn, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), lò vi mô, thậm chí cả cơ sở y tế dùng tia xạ.

Hình ảnh bên trong Nhà máy điện hạt nhân Flamanville nằm ở Flamanville, Manche, Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons

Nghiên cứu do GS. Hrishikesh Sharma dẫn dắt, chỉ cần trộn thêm một lượng nhỏ bốn loại hạt vi mô đặc biệt: Boron oxide, Lead oxide, Bismuth oxide và Tungsten oxide vào vữa xi măng truyền thống là đã tăng cường đáng kể khả năng chịu nhiệt, chịu tải trọng cơ học và đặc biệt là chặn bức xạ hỗn hợp (gamma và neutron).

Kết quả thử nghiệm cho thấy loại vữa mới này vừa giữ được độ bền cấu trúc sau 28 ngày, vừa hoạt động như một hàng rào chắn phóng xạ hiệu quả hơn hẳn. Thành tựu này có thể khiến các "ông lớn" năng lượng hạt nhân như Mỹ, Nga... phải kinh ngạc.

Mục tiêu cuối cùng là mở rộng lên bê tông toàn phần, tối ưu hóa liều lượng hạt để đạt sức mạnh, độ bền và khả năng chắn xạ tối đa, sẵn sàng hợp tác thương mại hóa với các "ông lớn" năng lượng hạt nhân toàn cầu.

GS. Sharma nhấn mạnh: “An toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân phụ thuộc rất lớn vào hiệu suất của vật liệu bao che trong môi trường khắc nghiệt về cơ học và phóng xạ. Nghiên cứu này chứng minh rằng vữa xi măng được cải tiến bằng hạt vi mô có thể nâng cao đáng kể cả độ bền cấu trúc lẫn khả năng chắn phóng xạ.”

Phát minh này hứa hẹn giúp năng lượng hạt nhân – nguồn điện sạch, dồi dào, không phát thải carbon – trở nên an toàn hơn, giảm nỗi lo rò rỉ phóng xạ, mở đường cho các nhà máy hạt nhân thế hệ mới an toàn và hiệu quả cao.

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa lúc giá dầu vượt 100 USD/thùng, 2 'đại gia dầu mỏ' với quy mô kinh tế gần 400 tỷ USD vẫn đón tin buồn chưa từng có vì xung đột tại Iran

Sếp một công ty kinh doanh kim loại quý: Giá tăng sốc, giảm mạnh nhưng chưa phải cuối con đường, bạc vẫn trong chu kỳ tăng giá dài hạn, nhu cầu công nghiệp được xem là động lực chính

Bị ép chuyển hết hơn 3 tỷ USD tiền mặt bị phong tỏa cho Ukraine, tỷ phú Nga đáp trả cứng rắng yêu cầu của một nước G7, quyết "theo tới cùng"

11:31 , 16/03/2026
EU mừng 'như bắt được vàng': Đường ống dầu Nga có công suất 70 triệu tấn/năm thành 'cứu tinh' trong lúc dầu khan hiếm

11:17 , 16/03/2026
Tổng thống Trump tuyên bố phá hủy hoàn toàn đảo chiến lược của Iran, dọa có thể sẽ tấn công tiếp

10:20 , 16/03/2026
Iran lần đầu tiên phóng "tên lửa khiêu vũ" tấn công Mỹ - Israel

10:00 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên