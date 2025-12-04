Tên lửa siêu thanh ‘phủ xi măng’ của Trung Quốc: 'Giá cực rẻ', giúp tiểu quốc thách thức siêu cường

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 2/12 đưa tin, vào tuần trước, công ty hàng không vũ trụ tư nhân Lingkong Tianxing (Trung Quốc) đã công bố YKJ-1000 - một loại tên lửa lướt siêu thanh có tầm bắn lên tới 1.300 km và đạt tốc độ tối đa Mach 7 (khoảng 8.600 km/h).

YKJ-1000 được mệnh danh là tên lửa "phủ xi măng" vì sử dụng vật liệu dân dụng như bê tông bọt trong lớp phủ chịu nhiệt.

Công ty Lingkong Tianxing có trụ sở tại Bắc Kinh đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh YKJ-1000 với "giá rẻ như cho". Nguồn: X

Theo các tài liệu được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc, chi phí sản xuất một tên lửa này có thể chỉ khoảng 700.000 nhân dân tệ (RMB, tương đương 99.000 USD), vì hiện đã được sản xuất hàng loạt sau các cuộc thử nghiệm tác chiến thành công.

Trong khi đó, một tên lửa đánh chặn hải quân SM-6 của Mỹ có giá khoảng 4,1 triệu USD, gấp hơn 40 lần giá của một tên lửa YKJ-1000. Còn mỗi tên lửa đánh chặn trong Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ có giá 12-15 triệu USD; và mỗi tên lửa trong hệ thống phòng không Patriot PAC-3 mà chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) hy vọng mua được từ Mỹ sẽ có giá 3,7-4,2 triệu USD.

Thay đổi logic chiến tranh

Theo các chuyên gia Trung Quốc, sự bất cân đối giữa tấn công chi phí thấp và phòng thủ chi phí cao này có khả năng thay đổi logic chiến tranh.

Tên lửa YKJ-1000 cũng cho thấy năng lực sản xuất dân sự khổng lồ của Trung Quốc có thể được sử dụng để sản xuất sản phẩm công nghệ quân sự tiên tiến với chi phí thấp; và điều này có thể tác động sâu sắc đến thị trường quốc phòng toàn cầu.

"Nếu tên lửa này được giới thiệu trên thị trường quốc phòng quốc tế, nó sẽ có sức cạnh tranh đáng gờm", nhà bình luận quân sự Wei Dongxu phát biểu trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 2/12.

"Nhiều quốc gia vẫn chưa phát triển tên lửa siêu thanh của riêng mình, và tên lửa này - với tầm bắn xa, sức hủy diệt lớn và khả năng xuyên phá mạnh - có thể sẽ trở thành một mặt hàng nóng do giá cực rẻ", ông Wei nói.

Theo chuyên gia này, nếu được bán ra nước ngoài, YKJ-1000 có thể trao quyền cho các quốc gia nhỏ hơn thách thức các cường quốc quân sự lớn - có khả năng làm thay đổi cán cân chiến lược trên toàn thế giới và gây ra mối đe dọa cho các tàu chiến tiên tiến như tàu sân bay.

Chiến trường ở Ukraine đã cho thấy một bài học tương tự: khi máy bay không người lái có giá vài trăm USD buộc bên kia phải sử dụng tên lửa trị giá hàng trăm nghìn USD.

Ngay cả khi bên phòng thủ quyết định chi nguồn lực khổng lồ cho một lá chắn phòng thủ toàn diện, bên tấn công vẫn có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của đối phương bằng hàng loạt tên lửa giá rẻ, đồng thời kết hợp với các biến thể mạnh hơn, chẳng hạn như DF-17 do các nhà thầu quốc doanh Trung Quốc sản xuất.

SCMP đưa tin, cách Lingkong Tianxing tận dụng nguồn vốn, công nghệ và nhân tài để sản xuất hàng loạt vũ khí tiên tiến với chi phí thấp là một chủ đề được công chúng Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Nhờ chuỗi cung ứng vững chắc và chuyên môn kỹ thuật tích lũy theo thời gian, công ty này có thể sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tiên tiến mà trước đây đòi hỏi chi phí khổng lồ.

Theo Lingkong Tianxing, lớp phủ chịu nhiệt của đầu đạn tên lửa sử dụng bê tông xốp và các thành phần dân dụng, các bộ phận kết cấu có thể được đúc khuôn và các đai ốc tách nổ đã được thay thế bằng đai ốc điện.

Các thành phần như mô-đun camera và chip dẫn đường BeiDou của Trung Quốc, vốn rất phổ biến và có giá thành thấp trên thị trường máy bay không người lái dân dụng, cũng có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất tên lửa.

YKJ-1000 là một loại tên lửa lướt siêu thanh có tầm bắn lên tới 1.300 km và đạt tốc độ tối đa Mach 7 (khoảng 8.600 km/h. Nguồn: X

Wang Yudong - Chủ tịch Lingkong Tianxing - viết trên mạng xã hội rằng công ty đang "đứng trên vai những người khổng lồ", tận dụng thành quả của chiến lược "sản xuất tại Trung Quốc" và phản ánh "năng suất xã hội tổng thể của Trung Quốc".

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Lingkong Tianxing phần lớn đến từ các tập đoàn hàng không vũ trụ lớn, và bản thân ông Wang từng là thiết kế trưởng và phó kỹ sư trưởng tại Học viện Công nghệ Tên lửa Phóng Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà bình luận quân sự Wei Dongxu nói với CCTV rằng nếu YKJ-1000 thực sự có thể được bán với giá “rẻ như cho”, nó có thể giúp ích cho sự phát triển trong tương lai của hệ thống chống tên lửa tiên tiến của các quốc gia.

Tuy nhiên, theo SCMP, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự hoài nghi về chi phí tên lửa được công bố: Những câu hỏi cụ thể xoay quanh việc làm thế nào mà giá nhiên liệu có thể được giữ ở mức thấp như vậy, chứ chưa nói đến động cơ tên lửa.

Lingkong Tianxing cho biết một thông cáo giải đáp những thắc mắc này sẽ sớm được đăng tải.