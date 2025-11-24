Tên lửa khổng lồ của tỷ phú Elon Musk lại gặp trục trặc trong cuộc đua với Trung Quốc

Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã đưa tầng đẩy Super Heavy bằng thép không gỉ phiên bản nâng cấp ra bãi thử, với mục tiêu kiểm tra hệ thống nhiên liệu được thiết kế lại và độ bền kết cấu.

Video do nhóm LabPadre ghi lại cho thấy tầng đẩy đột ngột bị oằn lại và phun ra đám khí từ hai bên, cho thấy có thể đã xảy ra một vụ nổ làm bung vỏ ngoài của nó.

SpaceX ra thông cáo xác nhận sự cố, cho biết đã xảy ra “điều bất thường trong quá trình thử nghiệm áp suất hệ thống khí” nhưng không ai bị thương. Sự cố xảy ra trước khi công ty tiến hành kiểm tra độ bền kết cấu của tầng đẩy.

“Các nhóm cần thời gian để điều tra trước khi chúng tôi có thể xác định nguyên nhân,” SpaceX cho biết.

SpaceX kỳ vọng sẽ phóng tầng đẩy này cùng với tầng trên của Starship vào đầu năm tới, trong chuyến bay thử nghiệm Starship lần thứ 12 kể từ năm 2023. Tuy nhiên, sự cố ngày 22/11 có thể ảnh hưởng đến mục tiêu này.

Công ty đang chịu áp lực từ NASA phải đưa chương trình Starship đầy tham vọng sang giai đoạn thử nghiệm mới, tập trung cho nhiệm vụ đáp xuống Mặt trăng trong tương lai.

Nhiệm vụ này khiến Starship trở thành thành phần trọng yếu trong chương trình Mặt Trăng của NASA, trong bối cảnh Mỹ có vẻ đang hụt hơi trong cuộc đua với Trung Quốc. Tàu vũ trụ của Trung Quốc dự kiến sẽ đáp xuống Mặt trăng vào khoảng năm 2030.

Nội bộ NASA đang tranh luận về cách tốt nhất để đưa con người trở lại Mặt trăng, khi chương trình không gian Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng.

Tầng đẩy gặp sự cố hôm 22/11 là chiếc đầu tiên của Starship V3 - phiên bản tên lửa mà SpaceX cho biết họ đã tích hợp hàng loạt thiết kế và tính năng mới nhằm phục vụ chương trình Mặt trăng.

SpaceX có thể sản xuất nhanh nhiều phiên bản tầng đẩy theo triết lý “thử đến khi hỏng” nhằm thúc đẩy phát triển tên lửa. Chưa rõ sự cố lần này sẽ làm chậm chương trình Starship bao lâu.

Trong số 5 chuyến bay thử Starship năm nay, 3 chuyến đầu tiên gặp trục trặc phức tạp và nổ mạnh trước khi SpaceX lấy lại đà phát triển ổn định. Chuyến bay gần nhất vào tháng 10 là bài thử cuối cùng trước khi công ty chuyển sang chế tạo phiên bản V3, với kế hoạch sẽ phóng vào tháng 2 năm sau.