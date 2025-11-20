Elon Musk: 'Tương lai tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa'

Gần đây, giới công nghệ lại chia thành 2 phe khi nói về chuyện AI sẽ đi xa tới đâu và nhanh cỡ nào. Tại US–Saudi Investment Forum vừa mới diễn ra, tỷ phú Elon Musk nói rằng loài người đang lao vào tương lai nơi lao động trở thành “tùy chọn” và tiền bạc sẽ là “vô nghĩa”. Viễn cảnh của ông là: Máy móc thông minh thống trị, con người chỉ còn làm việc vì vui, như trồng cây hay chơi game.

“Sẽ giống như chơi thể thao hay game vậy”, Musk ví von. “Bạn có thể ra chợ mua rau, hoặc trồng rau ở sân sau. Trồng rau khó hơn nhiều, nhưng có người vẫn làm vì họ thích. Công việc sẽ như thế, thành tùy chọn”.

CEO Tesla và xAI còn dự đoán tiền, trụ cột của xã hội hiện đại, rồi cũng mất ý nghĩa khi máy móc gánh mọi việc nặng nhọc: “Nếu nhìn đủ xa, và AI lẫn robot tiếp tục cải thiện (điều này có vẻ chắc), tiền bạc sẽ ngừng liên quan ở một thời điểm nào đó”.

Đây không phải lời tiên tri “toàn cảnh” đầu tiên của Musk. Vài ngày trước, ông khẳng định robot hình người Optimus của Tesla sẽ “thay đổi nhân loại” trong hai thập kỷ tới. Nếu đúng, tương lai có thể là một kỳ nghỉ dài bất tận, miễn là robot không đến trước chúng ta.

Lời hứa và mặt trái của AI

Trong khi Musk mơ về thiên đường không tiền, không việc, những người khác ở Thung lũng Silicon tỏ ra thực tế hơn. Jensen Huang, CEO Nvidia, hãng đang “đốt nhiên liệu” cho cách mạng AI bằng chip hiệu năng cao, ông không lo tận thế, nhưng muốn được báo trước nếu điều đó xảy ra.

“Tất cả công việc sẽ khác đi, chắc chắn như vậy”, Huang nói, thừa nhận sự gián đoạn là tất yếu. “Cách học của sinh viên sẽ khác. Cách mọi người làm việc cũng khác, vì nhiều việc tẻ nhạt, nặng nhọc sẽ trở nên rất đơn giản”. Quả thật, chip của Nvidia nằm ở hầu hết hạ tầng AI: Từ Amazon, Microsoft, Google, Oracle đến OpenAI, Anthropic, xAI, Meta. Ít lãnh đạo nào nhìn rõ tốc độ mở rộng của AI như ông.

CEO Huang kiên định với quan điểm: AI sẽ tái định hình nơi làm việc, chứ không xóa sổ hẳn. Việc lặp lại sẽ biến mất, việc mới sẽ xuất hiện. Dù vậy, không phải ai cũng lạc quan như ông.

AI có phải bong bóng?

Dù AI phủ sóng khắp các mặt báo lẫn báo cáo tài chính, vài lão làng vẫn cố kéo mọi người về thực tại. Sundar Pichai của Google mới đây kêu gọi thận trọng trước “tính phi lý” đang bủa vây cơn sốt AI. Trả lời BBC tại trụ sở California, ông nói không khí hiện tại gợi nhớ buổi đầu internet: “Nhìn lại internet, rõ ràng đã có đầu tư thái quá, nhưng chẳng ai nghi ngờ tính sâu sắc của nó. AI cũng vậy”, Pichai nói. “Nên hiện có cả yếu tố hợp lý lẫn phi lý đan xen”.

Còn viễn cảnh về việc tiền bạc sẽ không còn quan trọng của Musk thì sao? Có lẽ còn lâu nhân loại mới đổi tài khoản ngân hàng lấy bạn đồng hành robot. Nhưng nếu AI thực sự khiến mọi lao động trở nên dư thừa, Jensen Huang hẳn muốn nhận tín hiệu sớm, để đảm bảo chip Nvidia đang vận hành đội máy thay thế tất cả chúng ta.

Theo: IndiaToday