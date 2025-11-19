Elon Musk huy động 15 tỷ USD cho xAI, nhắm mức định giá 230 tỷ USD

xAI, công ty trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sáng lập, đang ở giai đoạn then chốt trong nỗ lực mở rộng khi chính thức bước vào vòng đàm phán huy động 15 tỷ USD, qua đó đẩy mức định giá tiềm năng lên khoảng 230 tỷ USD. Đây sẽ là một trong những vòng gọi vốn lớn nhất từng được ghi nhận cho một startup AI, phản ánh kỳ vọng rất cao của giới đầu tư đối với tham vọng của Musk trong cuộc đua mô hình ngôn ngữ và hạ tầng AI.

Nguồn tin của WSJ cho biết xAI đang tiếp xúc với nhiều quỹ đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư từng rót tiền vào OpenAI và các công ty AI thế hệ mới. Mức định giá 230 tỷ USD được đưa ra trong quá trình trao đổi.

Nhu cầu vốn khổng lồ đến từ tốc độ tiêu tốn tài chính của công ty. Theo Reuters và Investing.com, xAI đang triển khai những dự án hạ tầng cực lớn, bao gồm siêu máy tính “Colossus” tại Memphis và nhiều trung tâm dữ liệu mới để phục vụ việc huấn luyện Grok phiên bản thế hệ tiếp theo. Đây đều là hạng mục đòi hỏi hàng tỷ USD cho phần cứng, GPU, không gian vận hành và đội ngũ kỹ sư.

Công ty cũng tăng tốc tuyển dụng để cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, Google DeepMind và Anthropic, khiến chi phí vận hành duy trì ở mức rất cao. Các chuyên gia cho rằng với quy mô chi tiêu hiện tại, xAI buộc phải gọi vốn liên tục nếu muốn duy trì tốc độ phát triển mô hình và năng lực cạnh tranh.

Tham vọng của Musk với xAI là xây dựng mô hình AI “tìm ra chân lý”, khác biệt với các mô hình thiên về phản hồi an toàn hoặc có bộ lọc ngôn ngữ mạnh. Để hiện thực hóa điều này, Grok phải được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu lớn hơn, hạ tầng tính toán mạnh hơn và tốc độ thử nghiệm nhanh hơn — tất cả đều cần vốn. Đây cũng là lý do khiến vòng gọi vốn 15 tỷ USD được xem như mắt xích sống còn cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng thận trọng: định giá 230 tỷ USD là con số khổng lồ đối với một công ty chưa có doanh thu đáng kể và vẫn phụ thuộc vào kỳ vọng dài hạn. Nếu thành công, xAI có thể trở thành một trong những công ty AI được định giá cao nhất thế giới, chỉ đứng sau OpenAI và một vài tập đoàn công nghệ lớn. Ngược lại, nếu không thể hiện thực hóa Grok thành sản phẩm mang lại doanh thu lớn, hoặc không duy trì được tốc độ phát triển mô hình, mức định giá này có thể chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong tương lai.

Trong bối cảnh cả ngành AI đang chạy đua về sức mạnh mô hình, năng lực tính toán và tốc độ thương mại hóa, vòng gọi vốn của xAI sẽ là dấu mốc quan trọng — không chỉ đối với riêng Musk, mà còn đối với bức tranh cạnh tranh AI toàn cầu. Chuyên gia đầu tư mạo hiểm Sarah Guo cho rằng các vòng gọi vốn hàng chục tỷ USD cho startup AI là dấu hiệu của “một cuộc chạy đua vốn chưa từng có”, nơi công ty nào xây dựng hạ tầng nhanh nhất sẽ có lợi thế về mô hình, nhưng đồng thời phải chịu rủi ro tài chính khổng lồ.

