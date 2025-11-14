Elon Musk siết tay ga: Nhân viên Tesla vừa được cảnh báo 2026 sẽ là 'năm khắc nghiệt nhất cuộc đời bạn'

“Nếu đang làm ở các nhóm AI của Tesla, năm tới sẽ là ‘năm khắc nghiệt nhất’ cuộc đời bạn”.

Đó là lời của Ashok Elluswamy, phó chủ tịch phụ trách phần mềm AI của Tesla nói trong buổi họp toàn công ty với nhân viên Autopilot và Optimus tháng trước. Theo các nguồn tin nội bộ, Elluswamy nói 2026 sẽ là phép thử then chốt cho hãng xe điện này, và yêu cầu đội ngũ chuẩn bị làm việc với cường độ chưa từng có để đạt mục tiêu.

Một người mô tả cuộc họp gần hai giờ là “lời hiệu triệu”. Lãnh đạo từ nhiều bộ phận AI lần lượt lên phát biểu. Nhân viên được giao các mốc thời gian rất gắt gao cho việc sản xuất Optimus, cùng các mục tiêu cho dịch vụ Robotaxi. Khi Tesla chạy đua triển khai Robotaxi trên toàn nước Mỹ và tăng tốc sản xuất robot hình người, hai mảng này nằm đúng tâm điểm những cược lớn nhất của CEO Elon Musk.

Elluswamy và người phát ngôn Tesla không phản hồi yêu cầu bình luận.

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10, Musk nói công ty dự định vận hành Robotaxi tại 8 - 10 vùng đô thị trước cuối 2025, và đặt mục tiêu có hơn 1.000 xe gọi chở khách lưu thông trước cuối năm. Song song, Musk cho biết Tesla hướng tới khởi động sản xuất robot Optimus vào cuối 2026: “Việc tăng sản lượng sẽ mất thời gian để chạm mốc 1 triệu chiếc/năm, vì tiến độ bị giới hạn bởi mắt xích yếu nhất trong số khoảng 10.000 hạng mục khác nhau”, ông nói trong cuộc họp tháng 10.

Đầu tháng này, cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao cho Musk có thể biến ông thành “nghìn tỷ phú” đầu tiên, với nhiều cột mốc tham vọng dành cho Robotaxi và Optimus, bao gồm triển khai 1 triệu Robotaxi trên đường phố và 1 triệu robot hình người.

Thời điểm ấy, nhiều chuyên gia tư vấn lương thưởng nói với Business Insider rằng gói thưởng khủng này khác thường so với mặt bằng ngành và có thể là chìa khóa giữ Musk tập trung vào Tesla. Musk từng đùa hồi tháng 10 rằng ông cần thêm cổ phần Tesla vì “không thấy thoải mái khi xây một ‘đội quân robot’ nếu không có ảnh hưởng đủ mạnh” trong công ty.

Đội Autopilot, làm việc chung không gian với đội Optimus lâu nay là một trong những chương trình ưu tiên cao nhất của Tesla. Theo Business Insider, đội này phần lớn tách biệt khỏi các kỹ sư khác và sơ đồ tổ chức được giữ kín. Nhân viên cho biết họ thường làm giờ kéo dài, và từ khi thành lập đến nay vẫn họp hằng tuần với Musk.

Đầu năm nay, Elluswamy đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở đội Optimus sau khi phó chủ tịch Milan Kovac rời công ty. Từ đó, Tesla chuyển hướng tiếp cận thiên về camera, tương tự cách họ huấn luyện phần mềm Full Self-Driving. Đội Optimus cũng họp hằng tuần với CEO. Musk nói hồi tháng 10 rằng ông thường họp với đội vào thứ sáu, “đôi khi kéo dài tới nửa đêm”.

