Công ty xe điện Trung Quốc thách thức Tesla

Tờ CNBC đánh giá, động thái này cho thấy Xpeng đang đi theo hướng tương tự Tesla khi nỗ lực định vị mình không chỉ là một nhà sản xuất xe điện mà là một công ty công nghệ toàn diện.

Tại sự kiện "AI Day" diễn ra hôm 5/11, Xpeng cho biết sẽ ra mắt 3 mẫu robotaxi, sử dụng bốn chip AI "Turing" do hãng tự phát triển. Theo công bố, các chip này mang lại công suất xử lý lên đến 3.000 TOPS, mức cao nhất hiện nay trong ngành ô tô.

Những vi xử lý này là nền tảng cho mô hình AI VLA (Vision–Language–Action) của Xpeng, đã phát triển đến thế hệ thứ hai. Công nghệ này có khả năng phân tích tín hiệu hình ảnh, ngôn ngữ và hành động – yếu tố cốt lõi cho các ứng dụng như xe tự hành và robot thông minh.

CEO Xiaopeng He giới thiệu kế hoạch phát triển xe taxi tự lái của Xpeng tại sự kiện ở Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 5/11/2025 (Ảnh: CNBC)

Xpeng cũng thông báo hợp tác với Alibaba thông qua công ty bản đồ số AutoNavi (Amap) để phát triển robotaxi. Dịch vụ này sẽ được tích hợp ngay trong nền tảng gọi xe của Amap.

Các mẫu robotaxi mới được thiết kế với màn hình hiển thị tốc độ và thông tin vận hành bên ngoài kính chắn nắng, giúp hành khách và người đi đường dễ theo dõi. Xpeng dự kiến bắt đầu thử nghiệm tại Quảng Châu và một số thành phố khác của Trung Quốc trong năm 2026.

Ông Brian Gu, đồng chủ tịch Xpeng, chia sẻ với CNBC rằng robotaxi "sẽ sớm trở thành hiện tượng toàn cầu", song quá trình triển khai đại trà vẫn cần thời gian, đặc biệt do các rào cản pháp lý. Ông cũng thừa nhận quan điểm của mình đã thay đổi so với năm 2024, khi từng cho rằng xe tự hành chưa thể trở thành mảng kinh doanh đáng kể trong vòng 5 năm.

"Công nghệ đang phát triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến", ông Gu nói, cho biết sự tiến bộ trong AI và năng lực tính toán đã giúp Xpeng tự tin rằng "điểm bùng phát" của robotaxi đang đến gần.

Theo chiến lược mới, Xpeng sẽ phát triển hai dòng xe: một dành cho dịch vụ chia sẻ thương mại và một dành cho xe cá nhân tự hành hoàn toàn, được chia sẻ trong phạm vi gia đình.

Hiện tại, các doanh nghiệp Trung Quốc như Pony.ai, WeRide và Baidu cũng đang tăng tốc mở rộng robotaxi ra thị trường quốc tế sau khi triển khai dịch vụ công cộng tại nhiều thành phố trong nước. Trong khi đó, Tesla đã bắt đầu chương trình robotaxi tại bang Texas (Mỹ) trong năm nay.

Robot hình người "Iron" thế hệ hai

Song song với robotaxi, Xpeng cũng giới thiệu robot hình người Iron thế hệ thứ hai, tương tự hướng đi mà Tesla đang theo đuổi. Hãng dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2026.

Tại buổi ra mắt, CEO He Xiaopeng cho rằng việc sử dụng robot trong hộ gia đình "chưa khả thi trong tương lai gần", còn ứng dụng trong nhà máy hiện vẫn "quá tốn kém" do chi phí lao động ở Trung Quốc thấp. Thay vào đó, Xpeng sẽ triển khai robot Iron làm hướng dẫn viên, nhân viên tư vấn bán hàng hoặc hỗ trợ tại các tòa nhà văn phòng, trước tiên trong các cơ sở của chính hãng.

Ông He Xiaopeng cho biết chưa thể dự đoán số lượng robot sẽ bán ra trong 10 năm tới, nhưng "sẽ nhiều hơn số xe mà Xpeng sản xuất".

Robot Iron được trang bị 3 chip AI Turing, pin thể rắn và tùy chọn tùy chỉnh hình dáng, kiểu tóc, cho phép cá nhân hóa theo nhu cầu người dùng.

Ông Brian Gu tiết lộ, Xpeng thực tế đã nghiên cứu một số công nghệ còn sớm hơn cả Tesla, như xe bay hay robot hình người, nhưng không quảng bá rầm rộ.

"Về công nghệ và sản phẩm, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với Tesla. Có những mảng chúng tôi thậm chí bắt đầu sớm hơn", ông nói, đồng thời thừa nhận Tesla làm tốt hơn trong việc công bố và thương mại hóa các dự án, điều mà Xpeng mới bắt đầu thực hiện.

Ông Sotirios Stasinopoulos - Quản lý Sản phẩm Robot hình người, Ubtech Robotics - chia sẻ: “Trên toàn thế giới, thị trường robot hình người sẽ bùng nổ và có thể sẽ lớn gấp 10 lần thị trường xe điện. Chúng tôi dự báo trong tương lai mỗi người có thể có từ 1 đến 2 robot hình người. Tiềm năng thị trường là rất lớn”.



