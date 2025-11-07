Cả tháng chỉ bán được 1.500 chiếc, Ford sắp dừng sản xuất một mẫu xe điện

Ford Motor Company – biểu tượng hơn một thế kỷ của ngành ô tô Mỹ – đang đứng trước bước ngoặt lớn: cân nhắc khai tử chiếc F-150 Lightning, mẫu xe điện từng được coi là “smartphone biết kéo hàng” và là niềm tự hào của hãng trong tham vọng điện hóa.

Theo The Wall Street Journal, Ford đã thảo luận nội bộ về việc dừng hẳn sản xuất dòng xe này, sau hơn ba năm cố gắng biến Lightning thành trụ cột của chiến lược xe điện (EV). Câu chuyện không chỉ phản ánh khó khăn riêng của Ford, mà còn cho thấy thực tế khắc nghiệt đang bao trùm toàn bộ ngành công nghiệp ô tô điện toàn cầu.

Khi ra mắt năm 2022, F-150 Lightning được xem như minh chứng rằng xe điện không chỉ dành cho đô thị mà còn có thể đảm nhiệm những công việc nặng nhọc, từ kéo rơ-moóc tới vận hành thiết bị tại công trường. Ford quảng bá nó như một “biểu tượng công nghệ Mỹ”, kỳ vọng sẽ tái định nghĩa khái niệm xe tải.

Tuy nhiên, đằng sau những lời ca tụng ấy là một dự án ngày càng lỗ nặng. Theo Reuters, bộ phận xe điện của Ford đã lỗ hơn 13 tỷ USD kể từ năm 2023, và riêng F-150 Lightning được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến công ty phải xem xét lại toàn bộ chiến lược điện hóa. Trong tháng 10/2025, chỉ khoảng 1.500 chiếc Lightning được bán ra, trong khi phiên bản động cơ xăng F-150 truyền thống vẫn tiêu thụ gần 68.000 chiếc – một khoảng cách đủ cho thấy thị trường chưa sẵn sàng chấp nhận xe tải điện như Ford kỳ vọng.

Nguyên nhân thất bại không chỉ nằm ở giá bán. Một chiếc F-150 Lightning có giá khởi điểm hơn 60.000 USD – cao hơn đáng kể so với bản động cơ đốt trong. Dù được chính phủ Mỹ hỗ trợ qua các khoản ưu đãi thuế, chi phí sản xuất vẫn vượt xa doanh thu.

Xe tải điện đòi hỏi pin dung lượng lớn, khung nhôm nhẹ, hệ thống điều khiển phức tạp – tất cả khiến giá thành đội lên. Vụ cháy tại nhà cung cấp nhôm Novelis hồi đầu năm cũng làm gián đoạn nguồn cung vật liệu cho nhà máy Rouge EV Center ở Michigan, đẩy dây chuyền sản xuất vào tình trạng ngưng trệ. Từ đó, Ford bắt đầu chuyển nguồn lực sang các mẫu hybrid và động cơ truyền thống – những sản phẩm vẫn mang lại lợi nhuận ổn định.

Nhưng thách thức lớn nhất của Lightning lại đến từ chính khách hàng mục tiêu. Người Mỹ mua xe tải vì sức kéo, khả năng hoạt động xa, và độ bền trong điều kiện khắc nghiệt. Các yếu tố ấy vẫn là điểm yếu cố hữu của xe điện. Khi kéo nặng hoặc đi đường dài, phạm vi di chuyển của Lightning có thể giảm hơn một nửa so với thông số công bố. Thời gian sạc lâu, mạng lưới trạm sạc chưa phủ khắp vùng nông thôn – nơi xe tải được sử dụng nhiều nhất – khiến người dùng ngần ngại bỏ tiền.

Nếu Ford chính thức dừng Lightning, đó sẽ là cú quay đầu rõ rệt trong chiến lược từng được CEO Jim Farley đặt cược tương lai của hãng. F-150 Lightning không chỉ là một sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn về năng lực công nghệ, là cách Ford chứng minh mình có thể sánh ngang Tesla ở mảng xe điện. Việc rút lui có thể làm tổn hại hình ảnh tiên phong của hãng, nhưng lại là lựa chọn kinh tế hợp lý.

Trên bình diện rộng hơn, quyết định của Ford là tín hiệu cảnh báo cho toàn ngành. Giai đoạn “bùng nổ” xe điện hậu năm 2020 đang chậm lại. Doanh số EV tại Mỹ trong quý III/2025 lần đầu tiên giảm so với cùng kỳ năm trước, khi nhiều khách hàng quay lại với xe hybrid do lo ngại giá cao và chi phí bảo dưỡng. General Motors đã lùi thời gian ra mắt Silverado EV, còn Stellantis đang xem xét cắt giảm đầu tư. Ngay cả Tesla, biểu tượng của kỷ nguyên điện hóa, cũng chứng kiến biên lợi nhuận giảm vì phải hạ giá để giữ thị phần.

Theo: WSJ