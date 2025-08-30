Nóng: Ford triệu hồi gần 500.000 xe vì nguy cơ rò rỉ dầu phanh

Ford vừa công bố một đợt triệu hồi lớn tại Mỹ, liên quan đến gần nửa triệu chiếc xe thuộc các dòng Ford Edge và Lincoln MKX sản xuất giai đoạn 2015–2018. Nguyên nhân xuất phát từ nguy cơ rò rỉ dầu phanh do ống phanh phía sau có thể bị rách, khiến quãng đường phanh dài hơn và làm gia tăng rủi ro tai nạn.

Theo ước tính của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), chỉ khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi thực sự gặp lỗi, tương đương vài nghìn chiếc. Ford khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ vụ va chạm hay thương tích nào liên quan, nhưng hãng vẫn chủ động phát đi cảnh báo, dự kiến gửi thông báo chính thức tới khách hàng vào đầu tháng 9 và hoàn tất việc khắc phục vào khoảng tháng 4 năm sau.

Điều đáng nói là đợt triệu hồi gần 500.000 xe này chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn: Ford đang trải qua một cuộc khủng hoảng an toàn chưa từng có. Tính riêng trong năm 2025, hãng đã thực hiện tới hơn 100 đợt triệu hồi, con số cao kỷ lục trong lịch sử ngành ô tô Mỹ. Chỉ trong vòng ít ngày, tổng số xe Ford và Lincoln bị ảnh hưởng đã vượt 1,7 triệu chiếc.

Trước đó, hàng trăm nghìn xe tải F-150 và Super Duty đời 2025–2026 cũng buộc phải quay lại đại lý vì màn hình bảng đồng hồ có thể tắt ngay khi khởi động, gây nguy cơ mất toàn bộ tín hiệu vận tốc và cảnh báo. Một số dòng xe khác lại vướng lỗi đèn hậu, túi khí bung rách hay nguy cơ mất phanh ở cả hai cầu. Những sự cố nối tiếp nhau không chỉ làm dấy lên lo ngại của giới chuyên gia mà còn đặt Ford trước áp lực phải chứng minh năng lực kiểm soát chất lượng của mình.

Các lãnh đạo của Ford thừa nhận chuỗi triệu hồi liên tiếp phản ánh cả điểm yếu lẫn nỗ lực mới trong chiến lược an toàn. Ông Kumar Galhotra, đại diện Ford, cho biết hãng đã tăng gấp đôi số lượng kỹ sư chuyên trách, mở rộng quy trình thử nghiệm để phát hiện lỗi từ khâu thiết kế, thay vì để tồn tại đến lúc xe ra thị trường. Nói cách khác, việc triệu hồi nhiều cũng đồng nghĩa với sự thay đổi trong cách tiếp cận – minh bạch hơn, quyết liệt hơn, dù đi kèm tổn hại trước mắt về uy tín.

Khách hàng có thể tạm yên tâm khi hầu hết các lỗi đều chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, song niềm tin đã bị thử thách nặng nề. Một thương hiệu vốn gắn với biểu tượng bền bỉ như Ford nay lại liên tục xuất hiện trên mặt báo với những dòng tít về triệu hồi, lỗi kỹ thuật và nguy cơ mất an toàn. Khủng hoảng lần này vì thế không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là bài toán niềm tin: làm thế nào để người dùng tiếp tục chọn Ford trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, khi chỉ một sơ suất cũng đủ khiến họ quay sang những đối thủ khác.

Nếu Ford biến giai đoạn đầy sóng gió này thành động lực cải tổ toàn diện, việc đối mặt với hàng triệu xe phải sửa lỗi có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chiến lược an toàn mạnh mẽ và bền vững hơn. Nhưng nếu xử lý chậm trễ hoặc thiếu minh bạch, khủng hoảng an toàn 2025 sẽ còn đeo bám như một vết hằn khó xóa trong lịch sử phát triển. Đây cũng chính là phép thử quyết định cho một trong những tên tuổi trụ cột của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Theo: Reuters﻿