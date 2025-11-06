Xe điện Trung Quốc “làm mê mẩn” người dân ở quốc gia có GDP/đầu người 10.600 USD, đe dọa hất cẳng xe Mỹ

Theo Hiệp hội Xe điện Brazil, đầu năm 2025, các mẫu xe Trung Quốc chiếm hơn 80% tổng doanh số bán xe điện ở nền kinh tế hàng đầu tại Nam Mỹ này. Trên đường phố Rio de Janeiro, dễ dàng bắt gặp các thương hiệu xe điện Trung Quốc như BYD và Great Wall Motor. Đây có thể xem là minh chứng cho sự thành công trong việc xâm chiếm thị trường quốc tế của xe điện Trung Quốc.

Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi Brazil, thị trường xe ô tô lớn nhất Nam Mỹ, đã từ lâu là sân nhà của các thương hiệu xe Mỹ. Tuy nhiên, vị thế này đang lung lay nghiêm trọng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của xe điện Trung Quốc.

Sérgio Ramalho, chủ sở hữu xe điện ở Brazil, cho biết: “Có rất nhiều xe Trung Quốc trên đường phố”.

Brazil đã trở thành tiền tuyến mới nhất cho sự bùng nổ của xe điện Trung Quốc. Theo dữ liệu Hải quan Brazil, nước này nhập khẩu 138.000 xe điện và xe hybrid từ Trung Quốc vào năm 2024, tăng gần 100.000 xe so với năm trước. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết vào năm 2024, GDP/đầu người của Brazil - quốc gia 205,3 triệu dân - đạt 10.616 USD.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, vốn bị chặn khỏi thị trường Mỹ, đã chuyển hướng sự tập trung sang các nền kinh tế mới nổi. Việc mở rộng ra thị trường toàn cầu còn giúp các thương hiệu xe điện Trung Quốc giảm bớt áp lực từ sự cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Giá cả phải chăng là thế mạnh của xe điện Trung Quốc. Dolphin Mini của BYD, một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này, có giá khởi điểm khoảng 119.900 real, tương đương 22.000 USD thấp hơn khoảng 7.000 USD so với mẫu xe tương đương rẻ nhất của General Motors tại Brazil.

“Xe điện Trung Quốc đang xuất hiện với số lượng lớn. Nhu cầu sạc đang rất cao”, Gustavo Tannure, CEO của công ty khởi nghiệp về mạng lưới sạc EZVolt, cho biết.

Sau khi Brazil bãi bỏ mức thuế nhập khẩu 35% đối với xe điện vào năm 2015, BYD đã nhanh chóng mở rộng hoạt động tại thị trường này. Thương hiệu xe điện Trung Quốc có mặt tại Brazil ngay trong năm đó để sản xuất xe buýt điện và hiện đang vận hành một trong những nhà máy xe điện lớn nhất châu Mỹ-Latin tại bang Bahia, đông bắc nước này. Được xây trên nền một nhà máy của Ford đã đóng cửa, khu phức hợp rộng 4,6 triệu mét vuông này dự kiến sẽ sản xuất tới 300.000 xe mỗi năm.

Các nhà sản xuất khác cũng đang theo chân BYD. Great Wall Motor đã bắt đầu sản xuất xe gần São Paulo trong năm nay sau khi mua lại một nhà máy cũ của Mercedes-Benz.

Tham khảo: CNBC﻿