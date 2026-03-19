Iran ra đòn quá "hiểm", sếp công ty năng lượng hàng đầu Qatar phải thốt lên: "Chưa bao giờ tưởng tượng tới"

19-03-2026 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Giám đốc điều hành của Qatar Energy thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Iran đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Qatar với ước tính thiệt hại hàng năm lên tới 20 tỷ USD.

Ông Saad al-Kaabi, lãnh đạo công ty Qatar Energy, cho biết 2 trong số 14 dây chuyền sản xuất khí hoá lỏng của Qatar và một trong 2 cơ sở chuyển đổi khí thành chất lỏng (GTL) đã bị hư hại trong các cuộc tấn công chưa từng có này. Việc sửa chữa, theo ông al-Kaabi, có thể làm gián đoạn sản xuất 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm tới.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới việc Qatar lại phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy, đặc biệt là từ một quốc gia Hồi giáo anh em trong tháng Ramadan”, ông al-Kaabi nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Vài giờ trước đó, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí vùng Vịnh sau khi Israel tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt chủ chốt của nước này. Vụ tấn công của Iran khiến QatarEnergy, một doanh nghiệp quốc doanh của Qatar, có thể phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng dài hạn lên tới 5 năm đã ký với Italy, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

“Đây có thể là những hợp đồng dài hạn mà chúng tôi buộc phải tuyên bố không thể thực hiện do bất khả kháng. Trước đó, chúng tôi đã từng tuyên bố tình trạng này nhưng thời hạn ngắn hơn. Bây giờ thì chưa biết tình trạng này sẽ kéo dài tới khi nào”, ông al-Kaabi chia sẻ.

Và ảnh hưởng của vụ việc không chỉ liên quan tới doanh nghiệp Qatar. Tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ là đối tác trong các cơ sở LNG bị hư hại. Ông al-Kaabi cho biết công ty trụ sở tại Texas, Mỹ nắm giữ 34% cổ phần trong dây chuyền LNG S4 và 30% cổ phần trong dây chuyền S6, hai dây chuyền bị hư hại.

Hậu quả không chỉ ảnh hưởng tới LNG. Xuất khẩu khí ngưng tụ của Qatar sẽ giảm khoảng 24% trong khi xuất khẩu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cũng sẽ giảm 13%. Sản lượng Heli cũng giảm 14%, naphtha và lưu huỳnh đều giảm 6%.

Theo ông al-Kaabi, các tổ máy bị hư hại có chi phí xây dựng khoảng 26 tỷ USD.

“Để hoạt động sản xuất được khởi động lại, trước tiên, chúng ta cần chấm dứt các hành động thù địch”, ông al-Kaabi nói.

Tham khảo: Reuters﻿

Iran cân nhắc thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của Samsung: Hơn 60.000 nhân sự dọa đình công 18 ngày

Buồn của Samsung: Hơn 60.000 nhân sự dọa đình công 18 ngày Nổi bật

Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, dự báo có thể chỉ thực hiện 1 lần cắt giảm trong năm 2026

Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, dự báo có thể chỉ thực hiện 1 lần cắt giảm trong năm 2026 Nổi bật

Tổ chức Hàng hải Quốc tế họp khẩn, tìm cách bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế họp khẩn, tìm cách bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz

21:10 , 19/03/2026
Nga vừa lập kỷ lục chưa từng có ở Đông Nam Á

Nga vừa lập kỷ lục chưa từng có ở Đông Nam Á

20:57 , 19/03/2026
Iran cân nhắc thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

Iran cân nhắc thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

20:48 , 19/03/2026
Bất ngờ sau vụ cựu giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì chiến sự Iran

Bất ngờ sau vụ cựu giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì chiến sự Iran

20:28 , 19/03/2026

