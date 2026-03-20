Nga nêu nguyên tắc quan trọng đối với khách mua dầu khí

Nga sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng với giá thị trường mà không cần bận tâm đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời đưa ra các phương thức thanh toán đôi bên cùng chấp nhận.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Năm (19/3).

Nga, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới và sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, ghi nhận nhu cầu xuất khẩu tăng lên kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran khiến một phần lớn sản lượng dầu mỏ toàn cầu bị mắc kẹt ở vùng Vịnh.

"Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác Ấn Độ và làm việc trên cơ sở cùng có lợi", ông Sorokin nói với Reuters tại New Delhi. "Về cơ bản, chúng tôi tin rằng không nên có bất kỳ trừng phạt nào và mỗi quốc gia nên có quyền lựa chọn đối tác mà mình muốn hợp tác".

Khi được hỏi liệu các khoản thanh toán được thực hiện bằng nhân dân tệ Trung Quốc hay rúp, ông Sorokin cho hay: "Chúng tôi đang làm việc với các đối tác theo các phương thức đôi bên có thể được chấp nhận được".

Vị quan chức Nga cũng nói rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kỳ khách hàng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tuần trước, Washington đã ban hành lệnh miễn trừ 30 ngày cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga tồn đọng trên biển, một bước đi nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang chao đảo do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Nga hiện xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, bù đắp 1/4 trong số 20 triệu thùng dầu bị thâm hụt khỏi thị trường mỗi ngày vì eo biển Hormuz bị tê liệt từ 2/3.

Theo Reuters﻿