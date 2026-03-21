90.000 lọ thuốc siro trẻ em vừa bị thu hồi tại Mỹ

21-03-2026 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Vụ việc thu hồi gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nhạy cảm của thị trường dược phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em.

Gần 90.000 chai thuốc ibuprofen dạng siro dành cho trẻ nhỏ, còn hạn sử dụng đến đầu năm 2027, vừa bị thu hồi tại Mỹ sau khi xuất hiện nghi vấn có tạp chất lạ trong sản phẩm, theo Fox Business.

Theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), công ty dược phẩm Strides Pharma (Ấn Độ) đã chủ động thu hồi khoảng 89.592 chai Children’s Ibuprofen Oral Suspension với hàm lượng 100 mg/5 ml. Lô thuốc này được sản xuất cho Taro Pharmaceuticals USA và đã được phân phối rộng rãi trên toàn thị trường Mỹ.

Các sản phẩm nằm trong diện thu hồi có dung tích 4 ounce (khoảng 118 ml), thuộc hai số lô 7261973A và 7261974A, với hạn dùng đến ngày 31/1/2027. Thuốc có thể được bán dưới dạng thuốc gốc (generic) hoặc mang nhãn riêng của các chuỗi bán lẻ.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi nhiều người tiêu dùng phản ánh phát hiện các vật thể bất thường như khối dạng gel và các hạt màu đen bên trong dung dịch. FDA đã xếp sự việc vào Nhóm II - mức cảnh báo dành cho các sản phẩm có thể gây ảnh hưởng sức khỏe ở mức tạm thời hoặc có thể xử lý được bằng can thiệp y tế. Dù nguy cơ biến chứng nghiêm trọng được đánh giá là thấp, cơ quan này vẫn cảnh báo rằng các dị vật trong thuốc dạng lỏng có thể gây nguy cơ hóc hoặc nghẹn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tạp chất vẫn chưa được xác định, cũng như chưa có thông tin cụ thể về số lượng sản phẩm bị nhiễm và mức độ ảnh hưởng. Cho đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến lô thuốc này.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu đang sở hữu sản phẩm thuộc diện thu hồi cần ngừng sử dụng ngay. Trong trường hợp trẻ đã sử dụng và có dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Đây không phải là lần đầu các sản phẩm thuốc giảm đau, hạ sốt bị thu hồi quy mô lớn. Trước đó, vào tháng 12, công ty Gold Star Distribution cũng đã phải thu hồi nhiều loại thuốc như DayQuil, Tylenol, Motrin, Advil… sau khi FDA phát hiện dấu hiệu ô nhiễm từ phân, nước tiểu chuột và chất thải chim tại một kho hàng ở Minneapolis.

Vụ việc thu hồi lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nhạy cảm của thị trường dược phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em. Niềm tin của người tiêu dùng, vốn được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của ngành dược, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với các doanh nghiệp dược trong việc kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn sản xuất, quy trình kiểm nghiệm cũng như khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Chỉ khi các doanh nghiệp chủ động siết chặt quy trình và xử lý khủng hoảng một cách minh bạch, niềm tin thị trường mới có thể được củng cố trở lại.

Theo: Fox Business

Theo Vũ Anh

