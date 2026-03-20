Biết gì về hầm trú ẩn tuyệt mật của Anh?

Hầm trú ẩn tuyệt mật dành cho ngày tận thế nằm bên dưới trụ sở Bộ Quốc phòng Anh ở London.

Nằm sâu dưới lòng đất nhộn nhịp của London, nơi chỉ có thể được mô tả là một "thành phố bí mật", tồn tại một hầm trú ẩn hạt nhân tuyệt mật để đối phó với ngày tận thế.

Được đưa vào hoạt động từ ngày 7/12/1992, pháo đài bí mật này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp nơi trú ẩn cho các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội nếu và khi ngày tận thế xảy ra.

Hầm trú ẩn bí mật của chính phủ có tên là Pindar, nằm sâu khoảng 60m dưới trụ sở Bộ Quốc phòng ở Whitehall, sâu hơn cả mạng lưới tàu điện ngầm London.

Trung tâm chỉ huy khủng hoảng của Bộ Quốc phòng Anh mất 10 năm để xây dựng, và tiêu tốn khoảng 126.300.000 bảng Anh.

Hầm ngầm này luôn trong tình trạng báo động, và được xây dựng để chịu được ngay cả những cuộc tấn công hạt nhân mạnh nhất.

Nơi đây có khoảng 400 giường tầng, một phòng thu phát sóng và một màn hình khổng lồ trong "Phòng Tình huống".

Hầm trú ẩn chống tận thế của Anh tự hào sở hữu một trung tâm hiện đại đủ mạnh để vận hành toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc của nước Anh.

Thủ tướng là người duy nhất được cung cấp hầm trú ẩn cho gia đình trong cơ sở bí mật này. Điều này nhằm đảm bảo, khả năng phán đoán của nhà lãnh đạo khi đưa ra các quyết định quan trọng không bị ảnh hưởng bởi những lo lắng về sự an toàn của người thân.

Hầm trú ẩn Pindar có khả năng cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài chỉ trong vài phút. Hầm được trang bị hệ thống thông gió riêng, cho phép mọi người thở dưới lòng đất, mà không lo hít phải không khí có khả năng nhiễm phóng xạ từ bên ngoài trong trường hợp xảy ra vụ nổ hạt nhân.

"Đây là hầm trú ẩn được thiết kế cho tình huống xấu nhất của nước Anh. Nó được xây dựng để đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân toàn diện. Đây là nỗ lực cuối cùng để cố gắng duy trì hoạt động của đất nước", Đại tá Philip Ingram tiết lộ.

Giải thích về cách Chính phủ Anh sẽ hoạt động từ sâu bên trong hầm trú ẩn bí mật khi ngày tận thế đến, Đại tá Ingram nói: "Sẽ có một danh sách được phép vào và cả một danh sách dự bị cho những người không thể vào. Nếu người đứng đầu bị sát hại, thì người phó phải thay thế”.

Người ta cho rằng, Pindar được kết nối với số 10 phố Downing và Văn phòng Nội các thông qua một mạng lưới đường hầm bí mật. Những người được ủy quyền chỉ có vài phút để nhanh chóng vào bên trong hầm trú ẩn trước khi nó bị niêm phong, nếu xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân hoặc kịch bản tận thế.

Kể từ khi được xây dựng vào năm 1992, Pindar chỉ được sử dụng cho các cuộc tập trận và mô phỏng huấn luyện, nhưng vị trí của nó bên dưới một trong những tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Anh - Bộ Quốc phòng - càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó.