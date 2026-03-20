Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay chở 260 người gặp nhiễu động mạnh

20-03-2026 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Chuyến bay từ Los Angeles đến Sydney đã gặp phải tình trạng nhiễu động khí quyển.

Ba tiếp viên hàng không đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi những đợt nhiễu động khí quyển mạnh hất văng họ lên không trung ngay trên một chuyến bay đông đúc. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại đường băng Sân bay Sydney khi chuyến bay số hiệu DL 41 của hãng hàng không Delta Airlines hạ cánh lúc 6 giờ 45 phút sáng thứ Sáu (20/3).

Dịch vụ Cứu thương bang New South Wales (Úc) cho biết họ đã nhận được cuộc gọi chỉ ba phút trước khi máy bay chạm bánh xuống đường băng. Ba thành viên thuộc phi hành đoàn sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Royal Prince Alfred để điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, hai người khác cũng được chăm sóc tại chỗ do đau lưng, đau đầu và chấn thương đầu gối. Độ tuổi của các nạn nhân dao động từ 30 đến 70 tuổi, trong đó có một hành khách lớn tuổi được xác định nằm trong nhóm bị thương.

Người phát ngôn của hãng Delta chia sẻ với tờ 7News rằng chuyến bay từ Los Angeles đến Sydney đã gặp phải tình trạng nhiễu động khí quyển trong thời gian ngắn. Đại diện hãng khẳng định không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và khách hàng, đồng thời ưu tiên hàng đầu hiện nay là chăm sóc cho các thành viên phi hành đoàn bị ảnh hưởng. Được biết, có tổng cộng 245 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Airbus A350 vào thời điểm xảy ra sự cố.

Nơi nào trên thế giới dễ gặp nhiễu động như máy bay Singapore, Qatar?

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đưa ra quyết định chấn động tại eo biển Hormuz, Iran làm "rung chuyển" hệ thống giúp Mỹ thống trị tài chính toàn cầu trong hơn 70 năm qua

Hơn 1 triệu thùng dầu vẫn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, hướng thẳng đến nước đang có dự trữ hơn tỷ thùng

Cuba vừa lập một kỷ lục: Trung Quốc có đóng góp không nhỏ

21:01 , 20/03/2026
Nút bấm "Tôi không phải là robot" thực chất không hề vô nghĩa: Sự thật kế hoạch hàng tỷ USD của Google

20:52 , 20/03/2026
Startup Trung Quốc tuyên bố làm ra xăng từ không khí và nước: chuyên gia cảnh báo giá không rẻ và hồ sơ công ty quá đáng ngờ

20:02 , 20/03/2026
Hiện trường thảm họa cháy nhà máy linh kiện ô tô tại Hàn Quốc: 53 nạn nhân nhập viện, hàng chục người vẫn chưa rõ tung tích

19:00 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên