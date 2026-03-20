Máy bay chở 260 người gặp nhiễu động mạnh

Ba tiếp viên hàng không đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi những đợt nhiễu động khí quyển mạnh hất văng họ lên không trung ngay trên một chuyến bay đông đúc. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại đường băng Sân bay Sydney khi chuyến bay số hiệu DL 41 của hãng hàng không Delta Airlines hạ cánh lúc 6 giờ 45 phút sáng thứ Sáu (20/3).

Dịch vụ Cứu thương bang New South Wales (Úc) cho biết họ đã nhận được cuộc gọi chỉ ba phút trước khi máy bay chạm bánh xuống đường băng. Ba thành viên thuộc phi hành đoàn sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Royal Prince Alfred để điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, hai người khác cũng được chăm sóc tại chỗ do đau lưng, đau đầu và chấn thương đầu gối. Độ tuổi của các nạn nhân dao động từ 30 đến 70 tuổi, trong đó có một hành khách lớn tuổi được xác định nằm trong nhóm bị thương.

Người phát ngôn của hãng Delta chia sẻ với tờ 7News rằng chuyến bay từ Los Angeles đến Sydney đã gặp phải tình trạng nhiễu động khí quyển trong thời gian ngắn. Đại diện hãng khẳng định không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và khách hàng, đồng thời ưu tiên hàng đầu hiện nay là chăm sóc cho các thành viên phi hành đoàn bị ảnh hưởng. Được biết, có tổng cộng 245 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Airbus A350 vào thời điểm xảy ra sự cố.